Ιούλιος 16th, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί να ανανέωσε μόλις πριν λίγες ημέρες η Red Bull το συμβόλαιό της με τον Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ, όμως ο Ισπανός είναι πολύ πιθανόν να εγκαταλείψει μέσα στη σεζόν τους Αυστριακούς και να μεταγραφεί στη Renault. Αιτία αυτής της απροσδόκητης αλλαγής φέρεται να είναι οι τεταμένες σχέσεις των ανθρώπων της Red Bull με τον πατέρα του οδηγού τους, που είναι ταυτόχρονα και μάνατζερ του γιου του.



Σύμφωνα με τη γερμανική ιστοσελίδα «Auto Bild motorsport», οι Αυστριακοί βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τους Γάλλους για το ποσόν της μεταγραφής και η Renault φέρεται να προσφέρει περίπου επτά εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, η αλλαγή στα κόκπιτ προβλέπεται να γίνει άμεσα στο επόμενο Γκραν Πρι στην Ουγγαρία, το τελευταίο πριν το θερινό διάλειμμα της Formula 1. Ο ιδιοκτήτης της Red Bull και της Toro Rosso, Ντίτριχ Μάτεσιτς, δήλωσε στην ίδια ιστοσελίδα, ότι «αν δεν θέλει να μείνει ένας οδηγός, αν έχει σβήσει η αγάπη, δεν μπορείς να τον υποχρεώσεις να μείνει με συμβόλαια. Τότε είναι καλύτερα να τον αφήσεις να φύγει». Σε περίπτωση που υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή, θα αντικαταστήσει ο Σάινθ Τζούνιορ στη Renault τον Τζόλιον Πάλμερ, με τις επιδόσεις του οποίου δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι οι Γάλλοι. Μάλιστα κατά καιρούς έχουν ακουστεί ως διάδοχοί του Βρετανού οι Οκόν, Πέρεζ, Κούμπιτσα και Γκασλί.



Η Toro Rosso θα τρέξει στην Ουγγαρία μάλλον με το δίδυμο Κβίατ – Γκασλί. Οι Αυστριακοί θεωρούν τον Κβίατ πολύ δυνατό, αλλά άτυχο εφέτος και έχουν υπογραμμίσει, ότι σκοπεύουν να ανανεώσουν το συμβόλαιο μαζί του. Επίσης, θέλουν να δώσουν μία ευκαιρία στον Πιερ Γκασλί, που έχει κερδίσει ήδη το πρωτάθλημα GP2 και τρέχει εφέτος στο πρωτάθλημα Super Formula της Ιαπωνίας. Ο Σάινθ Τζούνιορ και ο διάσημος πατέρας του, που έχει γράψει ιστορία στα Ράλι, δεν έχουν χωνέψει ακόμη την απόφαση της Red Bull, να προτιμήσει το 2016 τον Μαξ Φερστάπεν από τον Ισπανό για αντικαταστάτη του Κβίατ. Πατέρας και γιος πιστεύουν ακράδαντα, ότι είναι φτιαγμένοι για ανώτερα πράγματα και δεν έχουν όρεξη, να νιώθουν ως βήτα διαλογής επιλογές από τη Red Bull. gazzetta loading…

