Ιούλιος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το κύμα κακοκαιρίας «χτύπησε» και το Μέτσοβο, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλη τη χώρα.

Η ραγδαία επιδείνωση στο Μέτσοβο εκδηλώθηκε με χαλάζι, βροχές και ισχυρούς ανέμους, με την πόλη να «ντύνεται» στα λευκά. Μέσα σε λίγη ώρα,οι δρόμοι της ορεινής πόλης,μετατράπηκαν σε ποτάμια,ενώ οι στέγες των σπιτιών «ντύθηκαν» στα λευκά! Οι δρόμοι,κυριολεκτικά μετατράπηκαν σε ποτάμια!!! Οι εικόνες από το βίντεο του «epirusgate» είναι συγκλονιστικές:



