Ιούλιος 16th, 2017 by Σταματίνα

Τα λευκά, αέρινα και άνετα υφάσματα είναι μια από τις πιο δημοφιλείς ενδυματολογικές επιλογές του καλοκαιριού, αφού τόσο οι γυναίκες, όσο και οι άντρες τα προτιμούν για να σε κάθε τους εμφάνιση.



Το πρόβλημα όμως με τα λευκά είναι, ότι λεκιάζουν και μάλιστα πολύ πιο εύκολα από ότι νομίζατε. Ο βασικός τους εχθρός δεν είναι άλλος από τον ιδρώτα και το αποσμητικό, που αφήνουν επίμονα σημάδια επάνω τους και αλλοιώνουν το χρώμα τους, κάνοντας τα να μοιάζουν πολυφορεμένα και παλιά.



Για να επαναφέρετε τη φωτεινότητα τους και τη φρεσκάδα τους, δεν έχετε παρά να αφεθείτε στην αποτελεσματική δράση ορισμένων προϊόντων που υπάρχουν ήδη στην κουζίνα σας και θα μπορέσουν να διώξουν αυτούς τους ενοχλητικούς κίτρινους λεκέδες. Χρησιμοποιήστε ασπιρίνη Μπορεί να αποτελεί ένα από τα φάρμακα που διώχνουν τον πόνο σε ώρα ανάγκης, αλλά αυτό το μικρό χάπι είναι δυνατόν να κάνει θαύματα όταν χρησιμοποιηθεί ενάντια στον κίτρινο λεκέ των λευκών ρούχων. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διαλύστε 2 ασπιρίνες σε 1/2 φλ. βραστό νερό, να ρίξετε το μείγμα επάνω στο λεκέ και να το αφήστε να δράσει για περίπου 4 ώρες. Πριν το βάλετε στο πλυντήριο, ρίξτε του απορρυπαντικό ρούχων και τρίψτε το καλά. Χρησιμοποιήστε χυμό λεμονιού Ακόμα κι αν σας φοβίζει το γεγονός, ότι ο χυμός λεμονιού έχει ένα ελαφρύ κίτρινο χρώμα, αυτός δρα ενάντια στο λεκέ από τον ιδρώτα και το αποσμητικό. Αρκεί να ανακατέψετε ε ίσες ποσότητες από χυμό λεμονιού και νερό, να βάλετε το μείγμα αυτό σε ένα μικρό μπουκαλάκι σπρέι και να ψεκάσετε εκεί όπου υπάρχει η «ζημιά». Τρίψτε ελαφρά το ύφασμα και ο λεκές θα αρχίσει να φεύγει. Επειτα αφήστε το να δράσει για περίπου μία ώρα και βάλτε το ρούχο στο πλυντήριο. Χρησιμοποιήστε λευκό ξύδι Μια εξίσου καλή λύση είναι να ανακατέψετε σε ένα μπολ ζεστό νερό και λευκό ξύδι. Ρίξτε μικρή ποσότητα από το μείγμα πάνω στο λεκέ σας και τρίψτε το ύφασμα. Κάντε το ίδιο μέχρι να τελειώσει όλο το μείγμα σας και αφήστε το να δράσει επάνω στο ρούχο για 15 λεπτά. Επειτα θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεπλένετε το ρούχο με χλιαρό νερό, να το βάλετε στο πλυντήριο και ο λεκές εξαφανίστηκε! bovary loading…

