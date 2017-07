Ιούλιος 16th, 2017 by Σταματίνα

Το ποδήλατο είναι μια από τις πιο ευεργετικές ασκήσεις για την υγεία. Κάνοντας κάποιος ποδήλατο βελτιώνει το μυοσκελετικό και το καρδιοαναπνευστικό του σύστημα, αποφορτίζεται ψυχολογικά, καταπολεμά τις αϋπνίες και χάνει βάρος. Ωστόσο, σύμφωνα με δύο νέες μελέτες, μισή ώρα ποδήλατο την ημέρα μπορεί να μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο για έμφραγμα και να ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη και το σάκχαρο. Τα οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία είναι σημαντικά ακόμη και για όποιον αρχίσει να κάνει ποδήλατο στα 50 ή τα 60 αναφέρουν οι επιστήμονες.



Στην πρώτη μελέτη, επιστήμονες από τη Δανία παρακολούθησαν επί μία 20ετία την πορεία της υγείας 45.000 συμπολιτών τους ηλικίας 50-65 ετών, διαπιστώνοντας πως όσοι συνήθιζαν να κάνουν καθημερινά ποδήλατο είχαν έως και 18% λιγότερες πιθανότητες να πάθουν έμφραγμα. Επιπλέον, όσοι άρχισαν να κάνουν ποδήλατο κατά την πρώτη πενταετία της μελέτης είχαν 25% λιγότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν καρδιοπάθεια, σε σύγκριση με όσους δεν άρχισαν ποτέ το ποδήλατο. baby loading…

