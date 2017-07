Ιούλιος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μπορεί μετά τον καύσωνα η θερμοκρασία να πέσει στο …μηδέν; Φυσικά και μπορεί. Σύμφωνα τουλάχιστον με τον γνωστό μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου. Με ανάρτησή του στην προσωπική σελίδα στο facebook, ο Αρναούτογλου αναλύει τα τερτίπια του καιρού και μιλά όχι μόνο για «αισθητή πτώση της θερμοκρασίας» αλλά για τον υδράργυρο να αγγίζει πολικές θερμοκρασίες. Ωστόσο αυτό θα ισχύει ενδεχομένως για τον λυμπο και συγκεκριμένα την κορυφή, όπου στο Μύτικα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η θερμοκρασία φλερτάρει με το ….μηδέν!

Αναλυτικότερα ο Σάκης Αρναούτογλου ισχυρίζεται ότι «Πρόσκαιρη, αλλά εντυπωσιακή και η πορεία της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες με ιδιαίτερο έντονο το σκαμπανέβασμα την Δευτέρα και την Τρίτη. Δείτε την πορεία της θερμοκρασίας των επόμενων ημερών στην Αττική αλλά και στην κορυφή του Ολύμπου (2917μ) καθώς αυτή θα σημειώσει πρόσκαιρη αλλά αισθητότατη κατά τόπους πτώση (ακόμα και 8-10 βαθμούς κάτω από τον μέσο όρο για την περίοδο που διανύουμε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια) ενώ μάλιστα στην υψηλότερη κορυφή της χώρας μας δεν αποκλείεται να το παλέψει ακόμα και για χιονόνερο ή χιόνι τις πρωινές κυρίως ώρες της Δευτέρας καθώς ο υδράργυρος μέσα Ιουλίου ίσως φλερτάρει και με το…μηδέν !

Με εκτίμηση

Σάκης Αρναούτογλου».

iefimerida

This entry was posted on Κυριακή, Ιούλιος 16th, 2017 at 09:16 and is filed under ΚΑΙΡΟΣ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.