Ιούλιος 16th, 2017 by Σταματίνα

Συνταγή από τον Έκτορα Μποτρίνι. Υλικά 2 φύλλα κουρού Για τη γέμιση

1 κιλό κοτόπουλο φιλέτο κομμένο τετραγωνάκια 300 γρ. μανιτάρια champignon de Paris λεπτοκομμένα 2 πράσες κομμένες ροδέλες 400 γρ. ζωμό κοτόπουλο 100 γρ. λευκό κρασί 100 γρ. κρέμα γάλακτος 1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο 30 γρ. αλεύρι 3 κ. σούπας ελαιόλαδο 1 αυγό 40 γρ. βούτυρο Αλάτι Πιπέρι

Οδηγίες Σε μία κατσαρόλα ή ένα τηγάνι βάζουμε το ελαιόλαδο, ρίχνουμε τις πράσες, τσιγαρίζουμε για 10 λεπτά, προσθέτουμε τα κομμάτια κοτόπουλο, τσιγαρίζουμε, προσθέτουμε τα μανιτάρια, τσιγαρίζουμε και σβήνουμε με το κρασί. Αφήνουμε να εξατμιστεί και προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι. Αφήνουμε το κοτόπουλο να ψηθεί για 20 περίπου λεπτά. Σε μία άλλη κατσαρόλα φτιάχνουμε μία τύπου μπεσαμέλ, λιώνουμε δηλαδή το βούτυρο, προσθέτουμε το αλεύρι, ανακατεύουμε και ρίχνουμε το ζωμό από κοτόπουλο που έχουμε ζεστό και ανακατεύουμε μέχρι να δέσει και να γίνει μία κρέμα. Ρίχνουμε ύστερα την κρέμα επάνω στο κοτόπουλο. Ανακατεύουμε, προσθέτουμε το μαϊντανό, την κρέμα γάλακτος και το αφήνουμε να βράσει σε χαμηλή φωτιά για 10-15 λεπτά. Αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει. Ανοίγουμε το ένα φύλλο σε ένα στρογγυλό ταψί με λαδόκολλα, απλώνουμε τη γέμιση και τη σκεπάζουμε με το άλλο φύλλο. Κλείνουμε τις άκρες, κάνουμε μερικές τρύπες επάνω στο φύλλο με το πιρούνι, αλείφουμε με αυγό και ψήνουμε στους 190° για περίπου μια ώρα. Βγάζουμε από το φούρνο και περιμένουμε 10-15 λεπτά πριν την κόψουμε. botrini loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιούλιος 16th, 2017 at 11:06 and is filed under ΣΥΝΤΑΓΕΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.