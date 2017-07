Ιούλιος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι πίνακες των τακτικών κρίσεων Αντισμήναρχων της Πολεμικής Αεροπορίας. Συγκεκριμένα, με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Ιουνίου του 2017 έπειτα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις του ν.δ. 1400/1973, του ν. 2439/1996 και του ν. 3883/2010: Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 του ν. 2439/1996 και 26 του ν. 3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Αντισμήναρχων της Πολεμικής Αεροπορίας, έτους 2017-2018, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων.

Δείτε το έγγραφο με όλα τα ονόματα εδώ (αρχείο.pdf)



