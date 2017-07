Ιούλιος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μετέφερε τα ναρκωτικά με λεωφορείο υπεραστικής γραμμής



Συνελήφθη το Σάββατο (15-07-2017), τις πρωινές ώρες στην Πτολεμαΐδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Εορδαίας, 38χρονος ομογενής από την Αλβανία, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, ο συλληφθείς κατά το χρόνο που αφίχθη στην Πτολεμαΐδα με λεωφορείο υπεραστικής γραμμής, ελέγχθηκε από αστυνομικούς και βρέθηκε στην κατοχή του ένα σακίδιο πλάτης εντός του οποίου υπήρχαν τέσσερις νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη βάρους τεσσάρων -4- κιλών και -327- γραμμαρίων.



Η παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών και ένα κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκαν, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Εορδαίας.

