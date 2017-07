Ιούλιος 16th, 2017 by Σταματίνα

Για τις έγκυες γυναίκες που θέλουν να κρατήσουν μυστική την εγκυμοσύνη τους κι αργότερα τον τοκετό, επειδή είτε είναι ανύπαντρες και φοβούνται το κοινωνικό περίγυρο ή τη βίαιη συμπεριφορά του πατέρα του παιδιού τους, είτε δεν θέλουν να κρατήσουν το παιδί, υπάρχει εδώ και τρία χρόνια σχετικός νόμος στη Γερμανία που επιτρέπει στη γυναίκα να αναζητήσει ιατρική παρακολούθηση και το ασφαλές περιβάλλον ενός νοσοκομείου για να γεννήσει. Κι όλα αυτά με ψευδώνυμο.



«Οι περισσότερες γέννησαν κανονικά» Το διάστημα των τριών χρόνων που ισχύει στη χώρα αυτή η νομοθεσία ήταν αρκετό για την υπουργό Οικογένειας Καταρίνα Μπάρλεϊ να κάνει έναν θετικό απολογισμό. «Κατά ένα ευχάριστο τρόπο η βοήθεια βρήκε ανταπόκριση. Από το Μάιο του 2014 μέχρι το 2016 είχαμε 1300 γυναίκες που έκαναν χρήση των συμβουλευτικών υπηρεσιών που προβλέπει ο νόμος πριν αποφασίσουν για τον ανώνυμο τοκετό. Από αυτές οι 249 προτίμησαν να γεννήσουν εμπιστευτικά, αυτό σημαίνει ένα ποσοστό του 19%. Οι περισσότερες όμως αποφάσισαν να το γεννήσουν όπως οι άλλες, δηλαδή είτε κρατώντας το παιδί τους ή δίνοντάς το για υιοθεσία». Πριν από το σχετικό νόμο, στη Γερμανία υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει η δυνατότητα να αφήσει η γυναίκα το νεογέννητο μωρό της σε μαιευτήριο, επίσης ανώνυμα. Στο πίσω μέρος του κτηρίου υπάρχει κάτι σαν θήκη που ανοίγει και εκεί μπορούν οι γυναίκες να αφήσουν το βρέφος. Στη συνέχεια μέσω ενός αισθητήρα ειδοποιείται η μαία και παίρνει το μωρό για να το φροντίσει.



Τηλέφωνο βοήθειας στο πακέτο των τεστ εγκυμοσύνης Η σημαντική αναφορά είναι, σύμφωνα με την deutsche welle, ότι στον «εμπιστευτικό τοκετό» οι γυναίκες, στη συμβουλευτική φάση που μπορεί να γίνει σε 18 γλώσσες, είναι υποχρεωμένες να δώσουν το πραγματικό όνομά τους, το οποίο οι κοινωνικοί λειτουργοί στη συνέχεια αποστέλλουν σε κλειστή επιστολή στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οικογένειας. Όταν το παιδί γίνει 16 χρονών, μπορεί, αν θέλει, να αναζητήσει τη μητέρα του και να μάθει την καταγωγή του. Στην άλλη περίπτωση δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και ο Σύνδεσμος Γερμανών Μαιών κάνει θετικό απολογισμό. Μιλώντας στη DW η Καταρίνα Γες, μέλος του προεδρείου, επισημαίνει τη σημασία της ιατρικής και ψυχολογικής παρακολούθησης και στήριξης που παίρνει η γυναίκα σε καθεστώς εμπιστευτικότητας. «Είναι και για μας, τις μαίες, τους γιατρούς αλλά και την κλινική καλύτερα, υπάρχει ασφάλεια δικαίου». Με τη βοήθεια ορισμένων φαρμακευτικών εταιρειών πάνω στο τεστ εγκυμοσύνης υπάρχει και ο τηλεφωνικός αριθμός για βοήθεια. «Αυτό σημαίνει ότι ήδη από την ώρα που οι γυναίκες για πρώτη φορά θέλουν να δουν εάν είναι έγκυες ή όχι, να ξέρουν πού να αποταθούν», λέει η υπουργός Οικογένειας. «Αυτό είναι ασφαλώς και το κλειδί της επιτυχίας αυτού του νόμου». newsbeast loading…

