Ιούλιος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για μια ιδιαίτερη κακοκαιρία σε έκταση και ένταση, για την εποχή, προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος. Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί για σφοδρές καταιγίδες και χαλάζι, τις επόμενες 48 ώρες, ενώ σημειώνει ότι σε αυτό το διάστημα, θα πέσουν εκατοντάδες κεραυνοί. Οπως γράφει ο Γιάννης Καλλιάνος στο Facebook, από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας θα επηρεαστούν τα Επτάνησα, σχεδόν ολόκληρη η ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και το βόρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο.

Γράφει συγκεκριμένα ο Γιάννης Καλλιάνος στο Facebook: Θα καταγραφούν εκατοντάδες κεραυνοί στις επόμενες 48 ώρες Είμαστε εν αναμονή της πολύ ισχυρής κακοκαιρίας που θα «χτυπήσει» την Ελλάδα σε λίγες ώρες. Όπως τον χειμώνα που η ‘Αριάδνη’ έθαψε με τα χιόνια τα νησιά των Σποράδων, έτσι και τώρα, η κακοκαιρία θα έχει επίκεντρο τα ίδια νησιά. Έτσι, όπως όλα δείχνουν, τα νησιά των Σποράδων θα βρεθούν για άλλη μια φορά αντιμέτωπα με την δύναμη της φύσης. Η κακοκαιρία που έρχεται θα έχει μοναδική για την εποχή έκταση και ένταση. Οι καταιγίδες σε πολλές από τις περιπτώσεις θα συνοδεύονται από χαλάζι και ισχυρούς ανέμους. Οφείλουμε όλοι μας να είμαστε απλά προετοιμασμένοι και να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας στις περιοχές που τα ισχυρά φαινόμενα θα λαμβάνουν χώρα. 48 ώρες με εκατοντάδες πιθανούς κεραυνούς Το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας θα είναι πολύ βροχερό για μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα δεν θα λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα σε όλες τις περιοχές που αναμένεται να επηρεάσει η κακοκαιρία. Ούτε θα και τις 48 ώρες θα βρέχει συνεχώς. Θα υπάρξουν εξάρσεις και ύφεσεις στις βροχές και τις καταιγίδες. Εκτιμώ ότι θα καταγράφουν εκατοντάδες κεραυνοί ανά την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του διημέρου αυτού. Μεγάλο μέρος της χώρας αναμένεται να επηρεαστεί Κατά τη διάρκεια της Κυριακής και της Δευτέρας, οι περιοχές που θα επηρεαστούν από την επικείμενη κακοκαιρία θα είναι τα Επτάνησα, σχεδόν ολόκληρη η ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και το βόρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο. Πιθανότητα και τμήματα των βορείων περιοχών της Κρήτης. Κατά τόπους και κατά περιόδους τα φαινόμενα θα έχουν ιδιαίτερη δυναμική και για αυτό το λόγο, εδώ και 4 μέρες, εφιστώ την προσοχή στους αγρότες ώστε να πάρουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας των καλλιεργειών τους. Η Αθήνα θα επηρεαστεί τη Δευτέρα Η Αθήνα θα αρχίσει να επηρεάζεται από αργά τη νύχτα της Κυριακής και προς το ξημέρωμα της Δεύτερας, με τοπικές βροχές οι οποίες κατά βάση θα είναι εξασθενημένες. Όμως, ο κύριος όγκος των βροχοπτώσεων, θα σημειωθεί από το μεσημέρι της Δευτέρας, αφού αναμένονται καταιγίδες ακόμη και μέσα στο λεκανοπέδιο. Ολα τα στοιχεία εκπέμπουν sos για μια συγκεκριμένη περιοχή Οπως θα δείτε από τους χάρτες που σας έχω επισυνάψει, όλα τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο γεγονός ότι η μεγαλύτερη ένταση της κακοκαιρίας θα λάβει χώρα στο εσωτερικό της κόκκινης καμπύλης. Δηλαδή, πρόκειται να επηρεαστούν περισσότερο τμήματα της κεντροανατολικής Θεσσαλίας, της νότιας Χαλκιδικής, των Σποράδων, της ανατολικής και βόρειας Εύβοιας, του Θερμαϊκού και ενδεχομένως ορισμένων περιοχών του βορειοανατολικού Αιγαίου. Όχι ότι σε άλλα τμήματα δεν πρόκειται τοπικά τα φαινόμενα να έχουν ένταση, όμως στην περιοχή που σας προανέφερα φαίνεται ότι θα έχουμε τις πιο ισχυρές βροχές. Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας Πέρα από τις ισχυρές κατά τόπους βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει εντυπωσιακή πτώση και έτσι το διήμερο Δευτέρας και Τρίτης η μέγιστη τιμή της κατά μέση τιμή δεν θα ξεπεράσει τους 28-29°C για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οπότε, σε σχέση με τους 41°C των προηγούμενων ημερών, μέσα σε 48 ώρες ο υδράργυρος θα καταφέρει να υποχωρήσει κατά 12°C κατά μέσο όρο. Εντυπωσιακό για την εποχή που βρισκόμαστε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ Φαίνεται ότι σταδιακά από την Τρίτη η κακοκαιρία θα μας αποχαιρετήσει. Αναμένονται και την Τρίτη λίγες τοπικές κατά βάση βροχές αλλά όχι αξιόλογες σε σχέση με το διήμερο Κυριακής – Δευτέρας. Καλό Σ/Κ σε όλους και καλώς να έρθουν και οι βροχές. Τις χρειαζόμαστε μετά τους δύο καύσωνες. Αρκεί βέβαια να μην δημιουργήσουν προβλήματα. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, που για άλλη μια φορά προσπάθησα να σας ενημερώσω αναλυτικά και αρκετές ημέρες πριν ώστε να μην σας πιάσει η κακοκαιρία εξ απροόπτου…».

Γιάννης Καλλιάνος

