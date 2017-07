Ιούλιος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Από τον Ιούνιο του 2015 όταν είχε ξεκινήσει εκείνη η »λασπολογία» ότι προετοίμαζα πραξικόπημα για την έξοδο από την ευρωζώνη τους έλεγα, φωνάξτε με, όπου θέλετε. Πάμε σε Ειδικό Δικαστήριο, παντού… Κάθε φορά που έχουμε την »επέτειο» του δημοψηφίσματος η τρόικα εσωτερικού και τα »μέσα εσωτερικής αποβλάκωσης» με στοχεύουν», τόνισε ο Γιάνης Βαρουφάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Σκάι.

«Σε καμία περίπτωση δεν προετοίμαζα έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και είχα μόνιμη στάση ότι μια έξοδος θα ήταν καταστροφικό σενάριο. Έλεγα να μη φοβηθούμε τόσο το Grexit έτσι ώστε να δεχτούμε παράλογα πράγματα», θέλησε να συμπληρώσει. Με τις αποκαλύψεις να διαδέχονται η μια την άλλη για την «σκοτεινή» περίοδο του 2015 ο πρώην ΥΠΟΙΚ ανοίγει τα χαρτιά του, εξηγεί και αποκαλύπτει.





Ποιοι γνώριζαν για το σχέδιο Σε επίμαχη ερώτηση για το ποιοι γνώριζαν για το περιβόητο σχέδιο «νάρκη», υπογράμμισε: «Είχα κάνει μια σειρά από ομιλίες για το σχέδιο του παράλληλου συστήματος. Όταν παρουσίασα την ιδέα μου, οι αντιδράσεις ήταν θετικές γιατί ήταν ένα καλό σχέδιο που θα έπρεπε να έχουν υλοποιήσει πολλές χώρες.Παρουσίασα την κεντρική ιδέα στο γραφείο του Τσίπρα (στην Κουμουνδούρου), και ήταν παρόντες ο Τσακαλώτος, ο Δραγασάκης και ο Σταθάκης τον Ιούνιο του 2013… Η αντίδραση ήταν πολύ θετική, όπως είναι πάντα θετική, γιατί είναι πολύ καλή ιδέα.Ένα βράδυ του Νοεμβρίου του 2014 παρουσίασα επίσημα στο σπίτι του Αλέξη Τσιπρα, παρουσία Γιάννη Δραγασάκη, και Νίκου Παππά το σχέδιο. Τους έκανα μια πλήρη περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές αυτού του συστήματος. Εκείνο το βράδυ μου πρότειναν να αναλάβω το υπουργείο Οικονομικών. Εντυπωσιάστηκαν σε τέτοιο βαθμό που να μού το ζητήσουν και εγγράφως… τους έστειλα δεκασέλιδο έγγραφο με τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος». Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, θέλησε, ωστόσο, να υπογραμμίσει ότι ο βασικός λόγος που ανέλαβε την «ηλεκτρική» καρέκλα του υπουργείου ήταν οι προτάσεις για την αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους. Ο Γιάνης Βαρουφάκης ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή του σχεδίου παράλληλων πληρωμών προϋπέθετε την απομόνωση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος με αλλαγή του νομικού πλαισίου της ΤτΕ και κούρεμα ομολόγων ύψους 27 δισεκ. ευρώ. «Όχι, δεν θα ενημέρωνα τον Στουρνάρα, σε καμία των περιπτώσεων, δεν τον αφορά». «Υπήρξε καθολική αποδοχή»

Σε συνέχεια της συνέντευξης ο Γιάνης Βαρουφάκης ανέφερε: «Αφού παρουσίασα τοπαράλληλο σύστημα πληρωμών στο υπουργικό δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Υπήρξε μια κοινή αποδοχή. Μου δήλωσαν, μάλιστα, συγκινημένοι κάποιοι από αυτό που άκουσαν». Και συνέχισε, λέγοντας: «Όταν η τρόικα μας »έστησε» στον τοίχο, όμως, τους είπα ότι πρέπει να «τρέξουμε» το παράλληλο σύστημα. Υπήρξε μόνο ένας που με στήριξε!». «Προφανώς δεν μειοψήφησε ο πρωθυπουργός» παρατήρησε χαριτολογώντας. Ο πρώην υπουργός δήλωσε ότι έθεσε βέτο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, με όλους σχεδόν τους υπουργούς να τάσσονται κατά του σχεδίου του. «Ο Δραγασάκης έθεσε βέτο, δύο μειοψηφήσαμε» ανέφερε χαρακτηριστικά, αλλά δεν αποκάλυψε ποιος συνάδελφός του στήριξε το σχέδιο. «Ένα μήνα πριν από τις εκλογές (του Ιανουαρίου του 2015) 14 Δεκεμβρίου του 2014, είχα πει ότι αν δεν είμαστε διατεθειμένοι σε περίπτωση ρήξης, να κλείσουμε το τηλέφωνο στον Ντράγκι όταν απειλήσει με κλείσιμο των τραπεζών τότε δεν υπάρχει λόγος να εκλεγούμε, και τότε πρέπει να βρούμε δικό μας σύστημα να παράξουμε τη δική μας ρευστότητα. Δεν θέλουμε τη ρήξη, αλλά και δεν πρέπει να τη φοβόμαστε» σχολίασε.

Όπως πρόσθεσε, όταν παρουσίασε το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση εξήγησε στο υπουργικό συμβούλιο πώς θα διασυνδεθεί αυτό το πρόγραμμα με το παράλληλο σύστημα πληρωμών, με τους συναδέλφους του να υποδέχονται το σχέδιο πολύ θετικά. Ερωτηθείς αν ήταν θετικοί στο επίμαχο σχέδιο οι κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γιώργος Χουλιαράκης ανέφερε με νόημα «γιατί δεν τους ρωτάτε;» Ο κ. Βαρουφάκης φάνηκε να αφήνει αιχμές για τον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι «σε μια διαπραγμάτευση οποιουδήποτε τύπου πρέπει να διανοηθείς και το «όχι»’, τη ρήξη, ειδάλλως είσαι επαίτης και ικέτης. «Η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως τρεις αλλαγές» Ο πρώην υπουργός Οικονομικών διεμήνυσε ότι η χώρα χρειάζεται άμεσα τρεις αλλαγές. «Η Ελλάδα χρειάζεται τρία πράγματα που θα έπρεπε να γίνουν »χθες»», υπογράμμισε: -Δραστικές μειώσεις σε όλους φορολογικούς συντελεστές της τάξης του 18%. Φορος επιχειρήσεων 18% -Χρειαζόμαστε άμεσα το δημόσιο εξωτραπεζικό σύστημα πληρωμών – Παράλληλα, μια δημόσια εταιρεία διαχείρισης των κόκκινων δανείων και την μετατροπή του υπερταμείου και του ΤΑΙΠΕΔ σε αναπτυξιακή τράπεζα και τέλος στη μισθωτή εργασία με μπλοκάκι και ένα «ταβάνι» το πολύ 45% στο σύνολο των φόρων και των εισφορών των επιχειρήσεων. «Αυτά πρέπει να νομοθετηθούν αύριο το πρωί χωρίς καμία διαπραγμάτευση», είπε χαρακτηριστικά. «Καρφιά» στον Σόιμπλε Κατά τη διάρκεια της αποκαλυπτικής συνέντευξης ο Γιάνης Βαρουφάκης εξαπέλυσε ευθείες βολές και προς το πρόσωπο του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, λέγοντας: «Ο Σόιμπλε ενδιαφέρεται μόνο στο πώς να »μαστιγώνει» την Ελλάδα». Τέλος, ο πρώην υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι υπερασπίζεται μέχρι τελευταίας ρανίδος το παράλληλο σύστημα πληρωμών μέχρι και σήμερα, με τον Γιώργο Αυτιά να σχολιάζει: «Ευτυχώς, που δεν εφαρμόστηκε γιατί θα είχαμε πέσει στον γκρεμό». Άφησε δε, ακόμη ανοιχτό το ενδεχόμενο μετασχηματισμού του κινήματός του DiEM 24 σε κόμμα, αφήνοντας την απόφαση στα μέλη του κινήματος. ΝΔ: Εξεταστική για να έρθουν όλα στο φως

Ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία μετά τη συνέντευξη του Γιάνη Βαρουφάκη στον Σκάι στην οποία ο πρώην υπουργός είπε ότι του προτάθηκε η υπουργική θέση αφού παρουσίασε το σχέδιο για τις παράλληλες πληρωμές το Νοέμβριο του 2014 στο σπίτι του μετέπειτα πρωθυπουργού. Ο Γιάνης Βαρουφάκης μάλιστα είπε ότι Τσίπρας, Παππάς και Δραγασάκης ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ από το σχέδιο, που του το ζήτησαν και γραπτώς και αυτός τους έστειλε ένα δεκασέλιδο έγγραφο με τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος. Η Νέα Δημοκρατία στην ανακοίνωσή της τονίζει: «Οι νέες σημερινές δηλώσεις του κ. Βαρουφάκη επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα να υπάρξει εξεταστική επιτροπή που θα φέρει στο φως όλη την αλήθεια. Για όσα προετοίμαζε ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του. Μόνο έτσι θα μάθουμε τι ακριβώς έκαναν, που το πληρώνουμε τόσο ακριβά για πολλά χρόνια. Είναι πλέον σαφές ότι η προετοιμασία για παράλληλο νόμισμα και οι πολιτικές που μπορούσαν να οδηγήσουν σε έξοδο από την ευρωζώνη ήταν επιλογή της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο σύνολό της. Και πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ευθύνες τους, στη συνείδηση των πολιτών, δεν παραγράφονται ποτέ». πρώτο θέμα

This entry was posted on Κυριακή, Ιούλιος 16th, 2017 at 21:08 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.