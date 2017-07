Ιούλιος 16th, 2017 by Σταματίνα

Για την ιδανική διαφορά ηλικίας των ζευγαριών έχουν γραφτεί πολλά και έχουν γίνει εξίσου πολλές έρευνες. Μια τελευταία εξετάζει τις πιθανότητες που έχει να χωρίσει ένα ζευγάρι ανάλογα με τη διαφορά ηλικίας που έχει.



Η έρευνα των επιστημόνων του πανεπιστημίου Emory της Ατλάντα των ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά ηλικίας, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες ένα ζευγάρι να οδηγηθεί στο διαζύγιο. Συγκεκριμένα:

Ζευγάρια με 1 χρόνο διαφορά ηλικίας: 3% περισσότερες πιθανότητες να χωρίσουν (σε σχέση με ένα ζευγάρι συνομήλικων)

Ζευγάρια με 5 χρόνια διαφορά ηλικίας: 18% περισσότερες πιθανότητες να χωρίσουν (σε σχέση με ένα ζευγάρι συνομήλικων)

Ζευγάρια με 10 χρόνια διαφορά ηλικίας: 39% περισσότερες πιθανότητες να χωρίσουν (σε σχέση με ένα ζευγάρι συνομήλικων)

Ζευγάρια με πάνω από 20 χρόνια διαφορά ηλικίας: 95% περισσότερες πιθανότητες να χωρίσουν (σε σχέση με ένα ζευγάρι συνομήλικων) Ολοι οι κανόνες και όλες οι έρευνες έχουν πάντως τις εξαιρέσεις τους. Και ζευγάρια συνομηλίκων ή με ένα, δυο χρόνια διαφορά χωρίζουν και άλλα με πολύ μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας μένουν μαζί, μια ζωή. iefimerida loading…

