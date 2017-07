Ιούλιος 15th, 2017 by Σταματίνα

Δεν είναι λίγες οι φορές που παρά τη σωστή διατροφή και την άσκηση, νιώθετε ένα πρήξιμο όταν ξυπνάτε το πρωί. Νιώθετε πως ίσως και να πήρατε κάποια παραπανήσια κιλά. Πιθανότατα όμως δεν πήρατε κιλά -ειδικά αν ακολουθείτε μια ισορροπημένη διατροφή. Αυτό που μπορεί να συμβαίνει στον οργανισμό σας είναι η κατακράτηση υγρών. Δηλαδή, η συσσώρευση υγρού στο κυκλοφορικό σύστημα ή ανάμεσα στους ιστούς του σώματος. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε λόγω της περιόδου, είτε κατά την εγκυμοσύνη, ή επειδή λαμβάνετε κάποια θεραπεία, ή λόγω κάποιων ορμονικών διαταραχών. Πώς μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση; Ονομάζεται Waterfall Diet και βοηθάει το άτομο να εντοπίσει τυχόν τροφές τις οποίες ο οργανισμός δεν αφομοιώνει σωστά, με αποτέλεσμα την υψηλότερη απελευθέρωση ισταμίνης. Στο βιβλίο «The Waterfall diet» του 1999, η διατοφολόγος Λίντα Λαζαρίδη, αναφέρει λεπτομερές πλάνο με το οποίο μειώνεται η ποσότητα του υγρών στο σώμα, ενώ χάνετε έως και 6 κιλά σε μια εβδομάδα. Το σέλινο και ο μαϊντανός, καθώς και άλλες τροφές πλούσιες σε κουμαρίνη είναι βασικές για αυτήν τη δίαιτα. Όπως και πολλές άλλες, η δίαιτα αυτή χωρίζεται σε φάσεις.



Φάση 1 Στην αρχή θα πρέπει να τρώτε μόνο λαχανικά, φρούτα, καφέ ρύζι, φασόλια, ξηρούς καρπούς, σπόρους, ψάρια, κοτόπουλο και προϊόντα σόγιας όπως tofu για δύο μήνες για να εξαλείψετε πιθανά αλλεργιογόνα. Θα πρέπει να αποφεύγονται όλες οι τροφές με βάση το σιτάρι, τα προϊόντα από αλεύρι, όπως το ψωμί ή τα ζυμαρικά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το κόκκινο κρέας, η ζάχαρη, ο καφές, το αλκοόλ, τα αυγά και τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Φάση 2 Στην δεύτερη φάση προσθέστε μια «απαγορευμένη» κατηγορία τροφών στα γεύματά σας κάθε εβδομάδα, παρακολουθώντας για αύξηση του σωματικού βάρους ή συμπτώματα όπως ασυνήθιστη κόπωση και πονοκέφαλοι. Αυτά τα συμπτώματα θα σας υποδείξουν ότι είστε αλλεργικοί ή έχετε δυσανεξία σε συγκεκριμένες τροφές. Αυτή η φάση διαρκεί τέσσερις εβδομάδες. Κράκερ σίτου, αλεύρι σίτου ή ζυμαρικά σίτου χωρίς αυγό προστίθεται την 1η εβδομάδα, ενώ τα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως το τυρί, το γιαούρτι και το αγελαδινό γάλα προστίθενται την 2η εβδομάδα. Στην 3η εβδομάδα μπορείτε να φάτε και αυγά, ενώ την 4η εβδομάδαη προσθέστε τη μαγιά. Φάση 3 Η τελική φάση του της δίαιτας Waterfall έχει σχεδιαστεί για να καταλήξετε στις διατροφικές συνήθειες που θα ακολουθήσετε στο μέλλον, προκειμένου να μην έχετε κατακράτηση υγρών. Το 90% της διατροφής σας κατά τη διάρκεια της φάσης 3 θα πρέπει να αποτελείται μόνο από τροφές που υπήρχαν κατά τη διάρκεια της φάσης 1. Το υπόλοιπο 10% από αυτά που θα τρώτε μπορεί να περιλαμβάνει τρόφιμα που μπήκαν σταδιακά κατά τη διάρκεια της φάσης 2, ή και άλλα τρόφιμα, εφόσον δεν προκαλούν συμπτώματα κατακράτησης νερού.



Aν τηρήσετε αυστηρά τη δίαιτα και τρώτε μόνο τα τρόφιμα που συνιστώνται κατά τη διάρκεια της φάσης 1, είναι πιθανό να χάσετε βάρος. Είναι όμως και πιθανό να ο οργανισμός σας να έχει πλέον έλλειψη σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως ο σίδηρος και το ασβέστιο. Ο περιορισμός σε σπόρους δημητριακών αυξάνει τον κίνδυνο έλλειψης ψευδαργύρου. Ρωτήστε το γιατρό σας πριν αρχίσετε τη δίαιτα. bovary loading…

