Ιούλιος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ξεκινά την Κυριακή. Δείτε αναλυτικά:

ΚΥΡΙΑΚΗ 16-7-2017

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία λειτουργία.

*

ΔΕΥΤΕΡΑ 17-7-2017

ΔΙΠΟΡΟ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία λειτουργία.

*

ΤΕΤΑΡΤΗ 19-7-2017

7.30 μ.μ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ. Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός.

*

ΠΕΜΠΤΗ 20-7-2017

ΠΑΡΟΡΙΟ. Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία λειτουργία.

*

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-7-2017

7.30 μ.μ. ΠΟΛΥΝΕΡΙ. Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός εορτής Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής.

