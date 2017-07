Ιούλιος 15th, 2017 by Σταματίνα

Πόσες φορές έχεις πέσει στο κρεβάτι, νιώθοντας πτώμα από την κούραση, αλλά δεν καταφέρνεις να κοιμηθείς, ακόμα και αν οι δυνάμεις σου είναι εξαντλημένες; Η ακόμη, πόσες φορές σου έχει τύχει να ξυπνήσεις κατά τη διάρκεια του ύπνου σου, όχι επειδή κάποιος γείτονας αποφάσισε να ακούσει μουσική στη διαπασών, αλλά επειδή υπάρχουν σκέψεις που εισβάλλουν στο μυαλό σου και το κυριεύουν; Η αϋπνία δεν είναι κάτι ξένο. Αντιθέτως, οι γιατροί κάνουν λόγο για μια συνήθη διαταραχή, από την οποία πάσχουν ολοένα και περισσότερα άτομα τα τελευταία χρόνια και οφείλεται σε αιτίες, όπως το στρες, η κατάθλιψη, το άγχος ή οι αλλαγές στο περιβάλλουν και τις καθημερινές συνήθειες του ατόμου.



Τι μπορείτε να κάνετε, αν δυσκολεύεστε κι εσείς να μπείτε στην αγκαλιά του Μορφέα; Ξεχάστε το ζεστό γάλα, τα προβατάκια, τη χαλαρή μουσική ή το καυτό μπάνιο και εντάξτε στις βραδινές διατροφικές σας συνήθειες το θαυματουργό γεύμα που δημιούργησαν δύο ειδικοί. Επειτα από πανεπιστημιακή έρευνα και επιστημονικές αποδείξεις, η επιστήμονας Δρ. Ρέιτσελ Εντουαρτς Στιούαρτ συνεργάστηκε με τη διατροφολόγο Λίλι Σάουτερ και έφτιαξαν ένα βραδινό μενού που περιλαμβάνει τρία πιάτα και σύμφωνα με τις ίδιες καταπολεμά την αϋπνία χάρη στις ευεργετικές ιδιότητες των συστατικών του. Το πρώτο συστατικό που επιλέχτηκε ήταν το kiwi, για το οποίο ερευνητές του Taiwan’s Taipei Medical University έχουν υποστηρίξει, ότι η κατανάλωση του σε καθημερινή βάση βοηθάει στη βελτίωση της ποιότητας αλλά και της ποσότητας του ύπνου και αυτό χάρη στην υψηλή αντιοξειδωτική δράση του φρούτου, αλλά και στα υψηλά επίπεδα σεροτονίνης. Στη συνέχεια επέλεξαν το κοτόπουλο, επειδή διαπίστωσαν ότι είναι μία από τις καλύτερες πηγές τρυπτοφάνης, ένα δομικό στοιχείο της μελατονίνης του ύπνου -ορμόνη που εκκρίνεται κατά τη νύκτα από την επίφυση του εγκεφάλου. Στο συγκεκριμένο μενού περιλαμβάνονται ακόμη καρύδια, καθώς ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τέξας διαπίστωσαν ότι οι ξηροί καρποί περιέχουν και αυτοί την ορμόνη μελατονίνη. Η Δρ. Ρέιτσελ Εντουαρτς Στιούαρτ και η διατροφολόγος Λίλι Σάουτερ βρήκαν έπειτα συμπληρωματικά συστατικά με τα οποία συνδύασαν αυτά τα τρόφιμα, χωρίς να μειώνονται οι ευεργετικές τους ιδιότητες για τον ύπνο, ενώ ακόμα στηρίχθηκαν στα αρωματικά προφίλ των συστατικών, ώστε αυτά να ταιριάζουν μεταξύ τους. Ετσι κατέληξαν στο παρακάτω μενού, στο οποίο περιλαμβάνεται και ένα ελληνικό προϊόν: Ορεκτικό Αυτό περιλαμβάνει ακτινίδιο, το πλούσιο σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα σκουμπρί (έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έδειξε ότι τα ωμέγα-3 θα μπορούσαν να ενισχύσουν την απελευθέρωση της μελατονίνης), σπανάκι που είναι πηγή μαγνησίου και ελιές Καλαμών.



Κυρίως γεύμα Περιλαμβάνει σπόρους κολοκύθας που είναι πλούσιοι σε μαγνήσιο, κοτόπουλο, γλυκοπατάτα ( που είναι πηγή τρυπτοφάνης) και μαύρο σκόρδο. Επιδόρπιο Περιλαμβάνει φρέσκο πεπόνι με γιαούρτι, καρύδια, λάδι καρυδιού, χυμό μήλου, μέλι και μέντα. Οι δύο ειδικοί θέλησαν να διατηρήσουν χαμηλή την πρόσληψη ζάχαρης, καθώς αυτή διαταράσσει τον ύπνο. Για το λόγο αυτό, προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν μέλι αντί για ζάχαρη στο επιδόρπιο, μιας και το μέλι έχει χαμηλότερο γλυκαιμικό φορτίο σε σύγκριση με την κανονική ζάχαρη και δεν θα αυξήσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Επίσης, συνδύασαν το πεπόνι με το χυμό μήλου και τα καρύδια γιατί αποτελούν πηγές φυτικών ινών. bovary loading…

