Ιούλιος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δίκοπο μαχαίρι είναι το καλοκαίρι για τους πάσχοντες από ψωρίαση, καθώς η υγρασία, η ηλιοφάνεια και η χαλάρωση μπορεί να καταπραΰνουν τα συμπτώματά τους, αλλά ο πολύς ήλιος και ο κλιματισμός να τα επιδεινώσουν. Η ψωρίαση είναι μία χρόνια, μη μεταδοτική ασθένεια που επηρεάζει το δέρμα και τις αρθρώσεις και οφείλεται σε υπερδραστηριότητα του ανοσοποιητικού συστήματος (αυτοάνοσο νόσημα). Υπολογίζεται ότι προσβάλλει περίπου 250.000 Ελληνες και στις ηλικίες 20-30, 50-60 ετών πρωτοεκδηλώνονται τα περισσότερα κρούσματα. Όπως εξηγεί ο αναπληρωτής καθηγητής Δερματολογίας Παναγιώτης Γ. Σταυρόπουλος, υπεύθυνος του Ιατρείου Αυτοάνοσων Δερματικών Νοσημάτων και μέλος του Ιατρείου Ψωρίασης του Νοσοκομείου Ανδρέας Συγγρός, κατά τους θερινούς μήνες οι οκτώ στους δέκα πάσχοντες από ψωρίαση παρουσιάζουν βελτίωση αφενός διότι η υπεριώδης ακτινοβολία του ηλίου ασκεί ήπια ανοσοκατασταλτική δράση και αφετέρου επειδή ομαλοποιεί τη διαδικασία κερατινοποίησης η οποία ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τις χαρακτηριστικές πλάκες της νόσου.

«Οι υπόλοιποι ασθενείς, όμως, δεν βελτιώνονται», λέει. «Αν μάλιστα πάθουν ηλιακό έγκαυμα μπορεί να παρουσιάσουν επιδείνωση διότι η εμφάνιση της ψωρίασης μπορεί να πυροδοτηθεί από οποιονδήποτε τραυματισμό, όσο μικρός κι αν είναι (φαινόμενο Koebner)». Επομένως, «όλοι οι ασθενείς πρέπει μεν να εκτίθενται στον ήλιο, αλλά με προσοχή και προφύλαξη», συνεχίζει. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα μένουν στον ήλιο μόνο για 15-20 λεπτά νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, ούτως ώστε να καταπραϋνθούν τα συμπτώματά τους και να συνθέσει το δέρμα επαρκή βιταμίνη D δίχως να καούν. Πολύ σημαντικό είναι επίσης να φορούν αντηλιακό με SPF 30 ή 50 και ει δυνατόν να αποφεύγουν εντελώς να βρίσκονται σε υπαίθριους χώρους από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα που ο ήλιος είναι πιο δυνατός. Ενυδάτωση και διατροφή Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύουν στη φροντίδα του δέρματος. «Μετά το μπάνιο στη θάλασσα ή στην πισίνα πρέπει αμέσως να πλένονται καλά και να βάζουν άφθονη ενυδατική κρέμα», σημειώνει ο δρ Σταυρόπουλος. Για να διατηρηθεί η υγρασία στο δέρμα, η επάλειψη με την ενυδατική και μαλακτική κρέμα πρέπει να γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά από το ντους. Επιπλέον, η κρέμα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο παχύρρευστη διότι οι λοσιόν έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και εξατμίζονται πιο γρήγορα με συνέπεια να ξηραίνεται το δέρμα. Πολύ σημαντικό είναι επίσης να πίνουν άφθονο νερό ώστε να ενυδατώνεται καλά ο οργανισμός τους, αλλά να αποφεύγουν το πολύ αλκοόλ (όχι πάνω από 1-2 ποτά την ημέρα) ιδίως αν παίρνουν φάρμακα διότι μπορεί να αλληλεπιδράσει με πολλά από αυτά. Ωφέλιμη είναι και η ακολούθηση της παραδοσιακής ελληνικής διατροφής. Η κατανάλωση κυρίως άφθονων ψαριών, φρούτων, λαχανικών και η χρήση ως κύριου λίπους του ελαιολάδου έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να καταπραΰνει τα συμπτώματά τους. Ο συνδυασμός υγιεινής διατροφής και συστηματικής άσκησης επίσης είναι πολύτιμος διότι η απώλεια τυχόν περιττών κιλών σχετίζεται με άμβλυνση της ψωρίασης αφού στα λιποκύτταρα βρίσκονται πολλές από τις ουσίες (λ.χ. κυτταροκίνες, TNF-α) που εμπλέκονται στην ανάπτυξή της. Η φαρμακευτική αγωγή Ιδιαίτερα προσεκτικοί με τον ήλιο πρέπει να είναι οι ασθενείς που παίρνουν φάρμακα. «Η λήψη των φαρμάκων για την ψωρίαση πρέπει να συνεχίζεται αλλά με προσοχή διότι όπως προαναφέρθηκε ο ήλιος προκαλεί ανοσοκαταστολή και έτσι μειώνει τις άμυνες του δέρματος, και αυτό μπορεί μακροπρόθεσμα να έχει απρόβλεπτες συνέπειες», εξηγεί ο δρ Σταυρόπουλος. Το 20%-25% των ασθενών, τέλος, που ταυτοχρόνως πάσχουν από υπέρταση, δυσλιπιδαιμία (αυξημένα τριγλυκερίδια, χοληστερόλη), σακχαρώδη διαβήτη ή/και παχυσαρκία (έχουν δηλαδή μεταβολικό σύνδρομο), για τα οποία παίρνουν φάρμακα, «πρέπει να συμβουλεύονται τον καρδιολόγο ή τον ειδικό στον διαβήτη για να τους προσαρμόζει ανάλογα τις δόσεις ή/και το ωράριο λήψης των φαρμάκων, μη παραλείποντας να υπενθυμίσουν το θέμα της ψωρίασης» προσθέτει.

ygeia.tanea

This entry was posted on Σάββατο, Ιούλιος 15th, 2017 at 21:55 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.