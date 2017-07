Ιούλιος 15th, 2017 by Σταματίνα

Ο ψηφιακός κόσμος σιγά σιγά επεκτείνεται σε όλο και περισσότερους τομείς της ζωής μας. Μια νέα εφαρμογή είναι η αντικατάσταση του παραδοσιακού, έντυπου βιογραφικού με το «ψηφιακό χαρτοφυλάκιο». Το DPP (Digital Portfolio Portal) αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα στη διεύθυνση www.edipus.me, που απευθύνεται σε φοιτητές, εργοδότες, συμβούλους σταδιοδρομίας, πανεπιστημιακές υπηρεσίες διασύνδεσης φοιτητών και οποιονδήποτε σχετικό με την προσφορά και ζήτηση εργασίας από εφτά ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα.



Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, που είναι η πρώτη στην Ευρώπη, συντονιστής είναι το πρόγραμμα Εράσμους και εφτά συνεργαζόμενα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, από την Ελλάδα το Πανεπιστήμιο Πειραιά (ΠΑ.ΠΕΙ.). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές από όλη την Ελλάδα και τις συμμετέχοντες χώρες, από οποιοδήποτε κλάδο σπουδών. Ο κάθε φοιτητής καλείται να δημιουργήσει το δικό του πορτφόλιο με βίντεο, ήχο, συνημμένα αρχεία, δικούς του φακέλους, γενικότερα ό,τι θεωρεί πως εκφράζει καλύτερα την προσωπικότητα, την εμπειρία, τις δεξιότητές, ώστε να παρουσιάσει πιο ολοκληρωμένα τον εαυτό του, εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Χριστίνα Κοντογουλίδου, υπεύθυνη του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Από την άλλη, επιχειρήσεις και κάθε είδους εργοδότες θα επισκέπτονται την ιστοσελίδα και θα επιλέγουν τους ανθρώπους, που, πιθανόν, θα προσλάβουν. Μια σημαντική παράμετρος του προγράμματος, είναι, ότι απευθύνεται εξίσου και στους πρόσφυγες που ζουν στους καταυλισμούς της Ελλάδας, αναφέρει η κ. Κοντογουλίδου, για να ενσωματωθούν τόσο στην ελληνική, όσο και στην ευρωπαϊκή κοινωνία, μια πρωτοβουλία από το ΠΑ.ΠΕΙ. και την Οργάνωση «Γη».

Αλλωστε ήδη στο ΠΑ.ΠΕΙ. και στη Βιβλιοθήκη Πειραιά διδάσκονται μαθήματα ελληνικών και άλλων. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τις πιθανότητες της απασχολησημότητας των φοιτητών και των νέων, που αναζητούν εργασία σε χώρες τις Ευρώπης, μέσω ενός δημιουργικού τρόπου έκφρασης, ενισχύοντας τα επαγγελματικά τους προφίλ και βελτιώνοντας τα διαθέσιμα εργαλεία.



Παράλληλα, φιλοδοξεί στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων των ψηφιακών χαρτοφυλάκιων με μια έξυπνη μηχανή αναζήτησης, έτσι ώστε να δεσμεύει στη διαδικασία τους εργοδότες να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο, για την επιλογή των υπαλλήλων τους, επισημαίνει η κ. Κοντογουλίδου.

Στο τέλος, η διαδικασία θα είναι ευκολότερη και πιο αποτελεσματική για όλους τους εμπλεκόμενους, εκτιμά. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει πιλοτικά ως το Νοέμβριο, και απώτερος σκοπός, είναι η υιοθέτηση του προτεινόμενου εργαλείου σε όλη την Ευρώπη, ώστε «όλοι να μιλούν την ίδια γλώσσα», λέει η κ. Κοντογουλίδου. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

