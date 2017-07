Ιούλιος 15th, 2017 by Σταματίνα

Το όνομά του είναι Ossewa, όπως ονομαζόταν το όχημα που χρησιμοποιούσαν οι πρώτοι εξερευνητές στη Νότια Αφρική, και υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να κατασκηνώνει στη φύση.



Η πρωτότυπη σκηνή, που είναι ενσωματωμένη στον ουρανό του αυτοκινήτου, χωρά τέσσερα άτομα και παρέχει όλα όσα θα μπορούσε να χρειαστεί μια οικογένεια που αγαπά την περιπέτεια. Μεταφέρει δεξαμενή 90 λίτρων, έχει δική του μπαταρία για να υπάρχει φως ενώ διαθέτει και ψυγείο. Η ηλιακή ενέργεια και ένα σύστημα διαχείρισης της ισχύος της μπαταρίας διασφαλίζει διαρκή φόρτιση. Αν ο δρόμος ξαναφέρει τους ταξιδιώτες πίσω στον πολιτισμό, το Ossewa μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρικό ρεύμα. Ο χώρος ύπνου αποτελείται από δύο διπλά κρεβάτια με στρώματα αφρού μεγάλης πυκνότητας. Η καθαριότητα δεν είναι πρόβλημα, αφού διατίθεται και μονάδα ζεστού νερού που θερμαίνεται είτε με αέριο είτε με ηλεκτρικό ρεύμα και οδηγεί το νερό σε ένα κουβούκλιο σαν ντουζιέρα.



Υπάρχει επίσης πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα με ψυγείο, εστίες μαγειρέματος, μαχαιροπίρουνα και πάγκο εργασίας. Συνοδευτικά, το όχημα διαθέτει καρέκλες camping και τραπέζι και προαιρετικά μπορεί να εξοπλιστεί με ειδικές μπάρες για να μεταφέρει και ποδήλατα ή σανίδες του σερφ. newsbeast loading…

