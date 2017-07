Ιούλιος 15th, 2017 by Σταματίνα

Δείτε ποια είναι τα σημεία και τα αντικείμενα του σπιτιού που κάνουν κατάληψη τα άλατα και τον πιο σίγουρο τρόπο για να τα ξεφορτωθείτε. Τηλέφωνο του ντους: Στο τηλέφωνο του ντους, όπως και σε κάθε άλλη επιφάνεια που πέφτει νερό, τα άλατα κάνουν πάρτι. Ο τρόπος για να τα ξεφορτωθείτε μια και καλή είναι ένας. Ψεκάστε με ένα δυνατό απορρυπαντικό για άλατα πάνω στο τηλέφωνο -αφού πρώτα το ξεβιδώσετε- και βάλτε το μέσα σε μια σακούλα. Αφήστε το απορρυπαντικό να δράσει για λίγο και έπειτα ξεβγάλτε το με νερό. Το τηλέφωνο του ντους σας θα λάμψει.



Βρύσες: Οι βρύσες γεμίζουν με άλατα τα οποία χωρίς τη βοήθεια κάποιου δυνατού καθαριστικού δεν βγαίνουν με τίποτα. Μιας και οι βρύσες δεν ξεβιδώνονται μπορείτε να τις ψεκάσετε με λίγο απορρυπαντικό και να τις καλύψετε με μια σακούλα. Αφήστε το απορρυπαντικό να δράσει για 5-10 λεπτά κι έπειτα αφαιρέστε τη σακούλα. Περάστε τις βρύσες με μια πετσέτα την οποία χρησιμοποιείτε σε τέτοιες περιπτώσεις και θα δείτε τις βρύσες σας να γίνουν σαν καινούργιες. Πλακάκια: Μιας και τα πλακάκια καλύπτουν μεγάλες επιφάνειες τα άλατα σε αυτά φαίνονται ακόμα περισσότερο. Ξεφορτωθείτε τα ψεκάζοντάς τα με ένα δυνατό απορρυπαντικό και τρίβοντάς τα ελαφρά με μια βαμβακερή πετσέτα ή ένα σφουγγαράκι. Δεν θα χρειαστεί να τρίψετε για πολύ ώρα μιας και τα απορρυπαντικά που είναι ιδανικά για τα άλατα έχουν πολλή δύναμη. Στο τέλος περάστε τα πλακάκια σας με ένα καθαρό βρεγμένο πανί.



Τζάμια ντουζιέρας: Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το οποίο έρχεστε αντιμέτωποι συχνά είναι τα άλατα που κάνουν κατάληψη στα τζάμια της ντουζιέρας, τους νιπτήρες καθώς και τις περισσότερες inox επιφάνειές σας. Για να απαλλαγείτε μια και καλή από αυτά θα χρειαστείτε ένα δυνατό καθαριστικό ιδανικό για άλατα. Ψεκάστε με αυτό την επιφάνεια που θέλετε να κάνετε να λάμψει, αφήστε το απορρυπαντικό να δράσει κι έπειτα με ένα καθαρό, στεγνό πανί καθαρίστε το σημείο που σας ενδιαφέρει. Θα δείτε αμέσως τα άλατα να εξαφανίζονται. Αφού τελειώσετε βάλτε και ελάχιστο baby oil έτσι ώστε να κάνετε τις συσκευές σας να λάμπουν και να γυαλίζουν. neadiatrofis loading…

