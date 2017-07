Ιούλιος 15th, 2017 by Σταματίνα

Εσύ είσαι πάντα έτοιμος για δρόμο, είσαι σίγουρος όμως ότι και το αμάξι σου είναι εξίσου ετοιμοπόλεμο; Μια επιθεώρηση ασφαλείας είναι πάντα απαραίτητη πριν κάτσεις στο βολάν, ιδιαίτερα αν πρόκειται να ταξιδέψεις. Κακό δεν είναι ποτέ να τσεκάρεις κάποια απλά πράγματα στο αυτοκίνητό σου για να δεις αν όλα πάνε καλά. Και να μη μείνεις μετά στα κρύα του λουτρού. Δεν λέμε να γίνεις μηχανικός αυτοκινήτων, ένας επιτόπιος έλεγχος μπορεί όμως να σε σώσει από πολλά απρόοπτα.



Και να σε κάνει να φαίνεσαι εξπέρ στο άλλο φύλο, πάντα! Λάδι: 2-3 λεπτά Το να ελέγξεις τη στάθμη του λαδιού της μηχανής είναι μια από τις ευκολότερες και πιο σημαντικές δραστηριότητες συντήρησης του αμαξιού. Δεν είναι μόνο ότι χωρίς λάδι δεν πας πουθενά, είναι πρωτίστως ότι το να ανακαλύψεις και να επιδιορθώσεις έγκαιρα ένα πιθανό πρόβλημα πριν καταστρέψει τη μηχανή θα σε σώσει από πολλές περιπέτειες. Η καλύτερη ώρα για να ελέγξεις το λάδι είναι όταν η μηχανή είναι τόσο ζεστή ώστε να μπορείς να την ακουμπήσεις. Πρέπει η στάθμη του λαδιού να είναι κοντά στο «full». Αν είναι σημαντικά χαμηλότερη, καλό είναι να πας το αμάξι για έναν έλεγχο διαρροής. Όσο για την υφή του, σιγουρέψου ότι το λάδι είναι καθαρό και ρευστό, όχι μαύρο και παχύρρευστο… Μπαταρία: 1-2 λεπτά Αν έχεις γυρίσει ποτέ το κλειδί στη μίζα και δεν συνέβη τίποτα, τότε ξέρεις καλά τη σημασία του να έχεις μια καλά φορτισμένη μπαταρία! Δεν είναι ανάγκη να την τσεκάρεις με βολτόμετρο κάθε τόσο (αν και κακό δεν είναι ποτέ!), ένας οπτικός έλεγχος στους πόλους της μπαταρίας για ενδεχόμενη διάβρωση είναι αρκετός. Αν οι πόλοι παρουσιάζουν πράγματι ενδείξεις διάβρωσης, καλό είναι να απευθυνθείς στο συνεργείο σου, καθώς η μπαταρία δεν αποδίδει το ρεύμα που πρέπει. Εννοείται ότι έχεις πάντα μαζί σου καλώδια έκτακτης εκκίνησης, σωστά; Φίλτρο αέρα: 1-2 λεπτά Αν είναι να ταξιδέψεις και θες να κάνεις οικονομία στο καύσιμο, που θες δηλαδή, μια καλή ιδέα είναι να τσεκάρεις το φίλτρο αέρα: όσο πιο καθαρό είναι, τόσο περισσότερος αέρας θα κυκλοφορεί στη μηχανή, αποζημιώνοντάς σε με καλύτερες αποδόσεις του κινητήρα, άρα και περισσότερα χιλιόμετρα ανά γέμισμα ντεπόζιτου. Ο έλεγχος του φίλτρου αέρα είναι πανεύκολος: εντόπισε πού ακριβώς βρίσκεται κάτω από το καπό -συμβουλεύσου το κατατοπιστικό εγχειρίδιο που έχεις στο ντουλαπάκι σου -, αφαίρεσέ το και δες πόση σκόνη και βρομιά έχει συλλέξει. Αν είναι ακόμα λευκό, είσαι εντάξει. Αν έχει αποκτήσει όμως καφέ ή μαύρο χρώμα, είναι ώρα να το αντικαταστήσεις.



Νερό στο ψυγείο: 1-2 λεπτά Το ψυγείο κρατά τη μηχανή κρύα, είναι απαραίτητο λοιπόν να εξασφαλίσεις ότι έχει νερό. Πρόσεξε ωστόσο να είναι κρύα η μηχανή όταν τσεκάρεις τη στάθμη. Ξεβίδωσε την τάπα του ψυγείου και επιθεώρησε την κατάσταση. Αν το νερό χρειάζεται συμπλήρωση, ε συμπλήρωσε (με αποσταγμένο νερό πάντα)! Όσο για τις ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας του χειμώνα και του καλοκαιριού, καλό είναι να φουλάρεις το ψυγείο με διάλυμα νερού/αντιψυκτικού για να ανταπεξέλθει στις οριακές συνθήκες… Φώτα: 1-2 λεπτά Εύκολη αλλά εξίσου σημαντική δουλειά, ιδιαίτερα αν ταξιδέψεις νύχτα. Τσέκαρε απαραίτητα όλες τις λάμπες (μικρή σκάλα, μεσαία, μεγάλη, δεξί φλας, αριστερό φλας, αλάρμ), αν και για τα φώτα των φρένων θα χρειαστείς λίγη βοήθεια (ή έξυπνη σκέψη)… Λάστιχα: 3-4 λεπτά Τα λάστιχα είναι επί της ουσίας ο μόνος σύνδεσμος του αυτοκινήτου με τον δρόμο, οπότε θες να είσαι σίγουρος ότι είναι σε άριστη κατάσταση. Κατευθύνσου λοιπόν στο πλησιέστερο βενζινάδικο ή βουλκανιζατέρ και τσέκαρε τα επίπεδα πίεσης που δίνει ο κατασκευαστής, κινούμενος αναλόγως. Το ίδιο βέβαια πρέπει να κάνεις περιοδικά και με τη ρεζέρβα, για να εξασφαλίσεις ότι αν ποτέ σου χρειαστεί, θα είναι ετοιμοπόλεμη. Πέρα όμως από τη σωστή πίεση των ελαστικών, είναι σημαντικό να επιθεωρήσεις και τη λειτουργική τους κατάσταση: έλεγξε τα πέλματά τους συχνά για φθορές και σκασίματα, καθώς και για την αναπόφευκτη φθορά του χρόνου. Βρες τους δείκτες φθοράς ελαστικού (υποδεικνύονται από ενδείξεις στο πλευρό του ελαστικού), μικρά κομμάτια γόμας μέσα στις αυλακώσεις του πέλματος δηλαδή. Καθώς το λάστιχο φθείρεται, οι δείκτες πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο στην επιφάνεια και ευθυγραμμίζονται σταδιακά με την επιφάνεια του πέλματος. Όταν συμβεί αυτό, τότε το ελαστικό είναι επισήμως ακατάλληλο για χρήση σε οδόστρωμα. Εργαλειοθήκη: 1 λεπτό Ας ξεκινήσουμε αλλιώς: έχεις εργαλειοθήκη, ε; Καλώς! Φρόντισε τώρα να είναι πάντα πλήρης και έτοιμη για χρήση… newsbeast loading…

