Ιούλιος 15th, 2017 by Σταματίνα

Προβληματισμό στους επιστήμονες έχει προκαλέσει ο εντοπισμός μιας τεράστιας μαύρης κηλίδας στην επιφάνεια του ήλιου.



Η διάμετρης της κηλίδας, που στις φωτογραφίες μοιάζει μια σταλιά, κάθε άλλο παρά μικρή είναι, καθώς φθάνει τα 75.000 μίλια. Οι επιστήμονες κάνουν λόγο για μία τεράστια τρύπα, η οποία είναι ορατή από τη Γη και όμοιά της σπάνια έχει παρατηρηθεί κατά τα χρόνια της εξερεύνησης του Διαστήματος. Η κηλίδα αυτή, η οποία εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα, μάλιστα, απειλεί με μπλακάουτ τους δορυφόρους και τις επικοινωνίες στη Γη, αλλά και με μια τεράστια καταιγίδα ακτινοβολίας που θα πλήξει τον πλανήτη μας, όπως ανακοίνωσαν οι επιστήμονες, εκφράζοντας την εντονότατη ανησυχία τους για το μέγεθος του φαινομένου.



Μία τέτοια καταιγίδα θα μπορούσε να δημιουργήσει εκπληκτικές, μοναδικές αύρες σε όλον τον κόσμο, με χρωματισμούς που όμοιούς τους δεν έχει δει ο άνθρωπος, στον ουρανό, αλλά παράλληλα μπορεί και να προκαλέσει χάος στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά δίκτυα, σε πολλές περιοχές του πλανήτη, διευκρινίζει επιστήμονας της NASA. iefimerida loading…

