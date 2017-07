Ιούλιος 15th, 2017 by Σταματίνα

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) εκφράζει την έντονη αντίθεση του και επισημαίνει τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχει η διάταξη περί “εύλογης αμοιβής για ιδιωτική αναπαραγωγή” (Άρθρο 54, παράγραφοι 2Α και 2Β) που περιλαμβάνεται στο νέο Νόμο του υπουργείου Πολιτισμού για τη “Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού”, που ψηφίστηκε εχθές.



Ο ΣΕΠΕ έχει ήδη εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια στην Πολιτεία, με επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού αλλά και στα συναρμόδια Υπουργεία, τις σοβαρές επιπτώσεις που θα προκύψουν από την επιβολή ενός τέτοιου αντιαναπτυξιακού μέτρου, καθώς το μόνο που επιτυγχάνει είναι η αποθάρρυνση των νόμιμων και αυτονόητα αναγκαίων χρήσεων της τεχνολογίας, η επιβάρυνση των καταναλωτών με ένα ακόμα τέλος καθώς και η εξόντωση κάθε ελπίδας για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Το νέο “ψηφιακό τέλος” θα κοστίσει περισσότερα από € 65 εκατ. σε ετήσια βάση στους Έλληνες καταναλωτές, στις επιχειρήσεις και στο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια πρόσθετη επιβάρυνση 2% που επαναφέρεται μετά από 15 χρόνια κατάργησης της, πολλαπλάσια από πολλά Μέλη – Κράτη της Ε.Ε. των 28, επί της αξίας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και tablets με RAM άνω των 4GB, ενώ ανεβαίνει στο 6% για ηλεκτρονικές συσκευές εγγραφής ήχου και εικόνας και για ηλεκτρονικούς αποθηκευτικούς δίσκους πάνω από (1) TByte, η οποία αποφασίστηκε αιφνιδίως και χωρίς καμία διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς. Μέτρο που θα έχει αρνητικές συνέπειες και για τα δημοσιονομικά έσοδα αφού, αντί εξοικονόμησης οδηγεί σε επιβάρυνση καθώς αυξάνει τα έξοδα από την καταβολή του ποσοστού αμοιβής στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που προμηθεύεται το Δημόσιο, αλλά και από τη μείωση των εσόδων των φορολογούμενων επιχειρήσεων.



Παράλληλα, ο ΣΕΠΕ σημειώνει πως η υπεράσπιση των Πνευματικών Δικαιωμάτων, αν και είναι αυτονόητη, δεν πρέπει να επιτυγχάνεται επιβαρύνοντας υπέρμετρα καταναλωτές, επιχειρήσεις και δημόσιο τομέα. Θέση που υπογραμμίζει και η επιστολή του DIGITALEUROPE (European Digital Technology Industry Association – Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ψηφιακής Τεχνολογίας), στην οποία σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς αναμένεται να εκδώσει Σύσταση που θα εναρμονίζει και θα ενιαιοποιεί τους κανόνες θέσπισης και είσπραξης των αμοιβών υπέρ των δημιουργών, κ.λπ. για την ιδιωτική αναπαραγωγή των έργων τους. Γεγονός που θα καθιστούσε απολύτως εύλογο για τη χώρα μας να αναμένει τόσο την προσεχή έκδοση της Σύστασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και την επικείμενη αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Αντιθέτως, νομοθέτησε τη σχετική διάταξη κάτι το οποίο δεν συμφωνεί με την κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία, νομολογία και πρακτική. Είναι σαφές ότι μια τέτοια επιβάρυνση πλήττει το μεγάλο στόχο του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θέτοντας προσκόμματα τόσο για τον πολίτη, όσο και για το δημόσιο για την απόκτηση προϊόντων τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, αποτελεί καίριο πλήγμα στη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών δεδομένου ότι αυξάνει το κόστος διάθεσης των προϊόντων τεχνολογίας των ελληνικών επιχειρήσεων έναντι των ανταγωνιστών τους στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια που δραστηριοποιούνται. Η χώρα μας καθίσταται πλέον “πρωταθλήτρια” επιβαρύνσεων στον τομέα αυτό, έχοντας τα υψηλότερα ποσοστά “ψηφιακού τέλους” στην Ευρώπη με € 65 εκατ. Αν λάβουμε ως παράδειγμα την Ισπανία, μια χώρα που η αγορά ΤΠΕ είναι 704% μεγαλύτερη σε αξία από την αγορά της Ελλάδας, το “ψηφιακό τέλος” δεν ξεπερνά τα € 50 εκατ. σε ετήσια βάση. Αν ίσχυε το ίδιο καθεστώς που μόλις ψηφίστηκε στη χώρα μας, θα έπρεπε η Ισπανία να έχει ψηφιακό τέλος € 352 εκατ. Αντίστοιχα, αν ακολουθούσαμε το παράδειγμα της Ισπανίας, το “ψηφιακό τέλος” στην Ελλάδα, στο σύνολο του, δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τα €9 εκατ. Επίσης, είναι κρίσιμο να αναφέρουμε ότι η Βουλγαρία, η Δανία, η Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Πολωνία και η Φινλανδία, Μέλη – Κράτη της Ε.Ε. των 28, δεν καταβάλλουν “ψηφιακό τέλος”. Έτσι, το νομοθέτημα του Υπουργείου Πολιτισμού έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την τοποθέτηση και τις διακηρύξεις του Πρωθυπουργού σχετικά με τον κεντρικό στρατηγικό ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, που αποτελεί και κομβικό σημείο για την έξοδο από την κρίση. Συνεπώς, ο ΣΕΠΕ ζητά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την άμεση κατάργηση των συγκεκριμένων διατάξεων και παράλληλα την άμεση εκπόνηση ειδικής μελέτης για τον τρόπο καθορισμού της δίκαιης και εύλογης αμοιβής υπέρ των πνευματικών δημιουργών και την υλοποίηση ενός διαφανούς συστήματος καταβολής και απόδοσης του ψηφιακού τέλους. loading…



