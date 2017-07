Ιούλιος 15th, 2017 by Σταματίνα

Η αλήθεια είναι ότι πολλά προβλήματα αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και σήμερα. Άλλα μικρότερα, άλλα μεγαλύτερα, όμως πώς μπορεί να είναι η ζωή μας σε 33 χρόνια από τώρα και για τι είδους καινούργια θέματα θα πρέπει να βρούμε λύσεις; Δείτε ποια πιστεύει το BBC ότι θα είναι τα δέκα σημαντικότερα προβλήματα για την ανθρωπότητα το 2050:



1. Γενετική τροποποίηση των ανθρώπων

Από πέρυσι έχουν ξεκινήσει έντονες συζητήσεις ανάμεσα στους επιστήμονες για μια νέα τεχνολογία, που μας επιτρέπει να… μοντάρουμε το ανθρώπινο DNA. Ονομάζεται Crispr και με αυτό τον τρόπο θα μπορούμε στο μέλλον να αφαιρούμε από το DNA μας όλα τα γονίδια που προκαλούν σοβαρές ασθένειες, όπως ο καρκίνος. Αν και ακούγεται σπουδαίο, δυστυχώς κι εδώ υπάρχουν προβλήματα, καθώς πολύ εύκολα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη τεχνολογία για να δημιουργήσουμε τους «τέλειους ανθρώπους», επιλέγοντας έμβρυα που θα παράγουν παιδιά με συγκεκριμένες… προδιαγραφές! 2. Ένας πιο γερασμένος πληθυσμός

Δεν φτάνει που ο ανθρώπινος πληθυσμός αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο όσο περνούν τα χρόνια, πλέον ζούμε και περισσότερο απ’ ό,τι στο παρελθόν. Αυτό από μόνο του είναι καλό, όμως όλοι αυτοί οι υπέργηροι πολίτες χρειάζονται συνεχή φροντίδα. Μάλιστα, ο αριθμός των υπεραιωνόβιων αναμένεται να αυξηθεί το 2100 σε 26 εκατομμύρια από τους 500.000 που υπάρχουν σήμερα. Ήδη η Ιαπωνία σχεδιάζει την χρησιμοποίηση ρομπότ για τη φροντίδα των ηλικιωμένων ανθρώπων. 3. Χαμένες πόλεις

Ήδη πόλεις, όπως το Μαϊάμι στις ΗΠΑ, έχουν αλλάξει άρδην τον αρχιτεκτονικό τους χαρακτήρα, αναγκάζοντας όλα τα καινούργια κτίρια να χτίζουν πιο ψηλά τον πρώτο τους όροφο. Ο λόγος απλός κι έχει να κάνει με τα επίπεδα του νερού που όλο κι αυξάνονται και αναμένεται να εξαφανίσουν τις ερχόμενες δεκαετίες παραθαλάσσιες πόλεις, νησιά, ακόμα και ολόκληρες περιοχές, όπως το Μπανγκλαντές. Οι οικονομικές επιπτώσεις σε όλες αυτές τις περιοχές θα είναι προφανώς τεράστιες, ενώ αναμένεται να υπάρχουν εκατομμύρια κλιματικοί μετανάστες.



4. Η εξέλιξη των social media

Καλώς ή κακώς, τα social media έχουν περιπλέξει για τα καλά τη ζωή μας. Και προφανώς, δεν πρόκειται να εξαφανιστούν τα επόμενα χρόνια, ειδικά από τη στιγμή που πλέον αποτελούν την κύρια πηγή ειδήσεων για την πλειοψηφία του κόσμου. Τα προβλήματα, όμως, που δημιουργούν είναι πάρα πολλά, από τις ψεύτικες ειδήσεις που παίρνουν την μορφή χιονοστιβάδας σε ελάχιστα λεπτά, μέχρι το cyberbullying και την online παρενόχληση. Μέχρι στιγμής, η νομοθεσία στις περισσότερες χώρες έχει αποτύχει πλήρως να ακολουθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα και η αλήθεια είναι ότι δύσκολα μπορεί να προβλέψει κανείς πώς θα είναι το σκηνικό σε 30 χρόνια από τώρα. Το πιθανότερο πάντως είναι ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα έχει μειωθεί στο ελάχιστο το δικαίωμα του καθενός στην ιδιωτικότητά του. 5. Νέες γεωπολιτικές εντάσεις

Η Β. Κορέα εκτοξεύει πυραύλους. Εκατομμύρια πρόσφυγες περνούν σύνορα. Χάκερς απειλούν την αξιοπιστία εκλογών. Εθνικιστικά κινήματα φυτρώνουν παντού. Όλα αυτά συμβαίνουν μόνο τους τελευταίους μήνες, με αποτέλεσμα ο κόσμος να έχει μετατραπεί πλέον σε ένα τεράστιο γεωπολιτικό ναρκοπέδιο. Αν σε όλα αυτά, προσθέσουμε και την ύπαρξη διάσπαρτων πυρηνικών κεφαλών ανά τον κόσμο, τα πράγματα φαντα΄ζουν ακόμα πιο δύσκολα… 6. Ασφαλής οδήγηση αυτοκινήτων

Παρά την αυξανόμενη αστικοποίηση, που σημαίνει τη χρησιμοποίηση ΜΜΜ από περισσότερο κόσμο και όλες τις καινούργιες τεχνολογίες που αναπτύσσονται για την ανθρώπινη μεταφορά, τα αυτοκίνητα δεν πρόκειται να πάνε πουθενά. Ίσα ίσα που αναμένεται τα επόμενα χρόνια να αυξηθούν κατακόρυφα οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν λόγω της εμφάνισης όλων και περισσότερων μεσοαστών σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία. Αυτό φυσικά θα σημάνει περισσότερους ρύπους και μόλυνση, ενώ είναι πολύ πιθανό μέχρι το 2050 να έχουν μπει για τα καλά στο παιχνίδι και τα αυτοκίνητα που θα μετακινούνται χωρίς την ανάγκη οδηγού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια στους δρόμους. 7. Φθίνουσες πηγές

Όλες οι νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται τον 21ο αιώνα απαιτούν την χρησιμοποίηση σπάνιων μετάλλων – ένα απλά smartphone έχει πάνω από 60 τέτοια υλικά. Αυτό προφανώς πιέζει πολύ τα φυσικά αποθέματα της Γης. Στην Κίνα, όπου υπάρχει το 90% αυτών των σπάνιων μετάλλων, τα ορυχεία αναμένεται να αδειάσουν τις επόμενες δύο δεκαετίες. 8. Κατάκτηση άλλων κόσμων

Μπορεί να φαντάζει μακρινό ενδεχόμενο, όμως το ταξίδι στο διάστημα για… τουριστικούς και όχι μόνο λόγους, πλησιάζει όλο και περισσότερο. Και μαζί με αυτό, πλησιάζουν και πάρα πολλά προβλήματα, που πρέπει να λυθούν. Και κυρίως… διπλωματικά, καθώς ήδη αρκετές χώρες έχουν τη δυνατότητα να στείλουν επανδρωμένες αποστολές στο διάστημα κι αν σε λίγες δεκαετίες μπορούμε να στείλουμε ανθρώπους π.χ. στον Άρη, αυτό θα προκαλέσει κάποιες καινούργιες εντάσεις. 9. Ενισχυμένοι εγκέφαλοι

Η χρησιμοποίηση ουσιών για να ενισχύσουμε την λειτουργία του εγκεφάλου μας είναι πλέον κοινή πρακτική. Από τον καφέ, μέχρι… άλλα πράγματα! Σκεφτείτε, όμως, τί μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας σε λίγες δεκαετίες από τώρα. Από νέα ναρκωτικά, μέχρι εμφυτεύματα που θα μας βοηθούν να συγκεντρωνόμαστε πέρα από το φυσιολογικό. Τέτοιου είδους τεχνολογίες αναπτύσσονται ήδη σε εργαστήρια ανά τον κόσμο. 10. Η κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας

Υπάρχει ένας δεδομένος φόβος σε όλες τις ταινίες και τα βιβλία που ασχολούνται με την επιστημονική φαντασία: ότι η τεχνητή νοημοσύνη μια μέρα θα είναι πιο ισχυρή από τον ανθρώπινο εγκέφαλο και θα… ανεξαρτητοποιηθεί πλήρως! Αυτό το σενάριο μπορεί να μοιάζει εξαιρετικά μακρινό, όμως πολύ λίγοι επιστήμονες δεν παραδέχονται ότι όσο περνούν τα χρόνια, η AI θα αυξάνει όλο και περισσότερο τις δυνατότητές της, σε σημείο που ίσως να είναι σε θέση να παίρνει σημαντικές αποφάσεις, σε λογαριασμό των ανθρώπων. reader loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιούλιος 15th, 2017 at 19:51 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.