Ιούλιος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε γνωστή ταβέρνα των Γρεβενών βρέθηκαν και τα είπανε οι Γρεβενιώτες της Γραμματείας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τον Πρόεδρο της ΝΟ.Δ.Ε. ΝΔ Γρεβενών κ. Λεωνίδα Τεντόγλου. Οι Γρεβενιώτες του Οργανωτικού της ΝΔ, έχοντας πλήρη επίγνωση των προβλημάτων, συζήτησαν οργανωτικά ζητήματα της περιοχής και δήλωσαν ενεργοί και ενωμένοι δίπλα στην αξιόλογη προσπάθεια του Προέδρου της ΝΟΔΕ.

Στη photo από αριστερά προς τα δεξιά: ο Τομεάρχης Οργανωτικού στο Νομό Κοζάνης, κ. Στέργιος Κρικέλης (μέλος ΔΣ του Επιμελητηρίου Γρεβενών), ο Αν. Γραμματέας Οργανωτικού Αξιολόγησης & Επιμόρφωσης στελεχών σε πανελλαδικό επίπεδο κ. Χρ. Βλαχοκώστας (τ. Αντιπρόεδρος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος), ο Πρόεδρος ΝΟΔΕ Γρεβενών κ. Λεωνίδας Τεντόγλου, ο Υπεύθυνος Οργάνωσης ΝΟΔΕ Γρεβενών κ. Μαχαιράς Βασίλειος (Διευθυντής του Φορέα στα πλαίσια του ΟΣΔΕ αγροτών – ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΙΡΑ ΟΕ) και ο Τομεάρχης Οργανωτικού στο Νομό Ιωαννίνων κ. Καραγιάννης Δημήτριος (αιρετός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Γρεβενών).

Στο τραπέζι επίσης παραβρέθηκαν ο Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας για την Περιφερειακή Οργάνωση ΝΔ Δυτικής Μακεδονίας Δημοτικός Σύμβουλος Γρεβενών κ. Χρήστος Βάϊος, και ο Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας ΝΟΔΕ Γρεβενών κ. Μέντζιος Κωνσταντίνος. Η συζήτηση ήταν πολύωρη, το κλίμα καλό και η αισιοδοξία για την πολιτική (και εκλογική) πορεία της ΝΔ διάχυτη. Επίσης όλοι δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν θετικά τον τόπο μας τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

This entry was posted on Σάββατο, Ιούλιος 15th, 2017 at 19:06 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.