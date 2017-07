Ιούλιος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το μούδιασμα είναι η αίσθηση όταν δεν μπορείτε να νιώσετε σχεδόν τίποτα σε κάποιο μέρος του σώματός σας. Πολλές φορές το μούδιασμα αυτό το περιγράφουμε ως “καρφίτσες” στο δέρμα, αφού είναι σαν ένα “μυρμήγκιασμα” από πολλές επαφές με καρφίτσες σε μια περιοχή της επιδερμίδας, συχνά στα χέρια ή στα πόδια. Τις περισσότερες φορές αυτό οφείλεται σε αυξημένη πίεση στα νεύρα, ή στα αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν τα νεύρα. Αυτό συμβαίνει συχνά αφού έχετε έρθει σε μια ανατομικά δύσκολη θέση, όπως το να κάθεστε σταυροπόδι για πολύ ώρα, ή να έχετε ξαπλώσει επάνω στο χέρι σας. Περιστασιακά, ωστόσο, μπορεί να είναι και σημάδι μιας πολύ πιο σοβαρής υποκείμενης πάθησης/ασθένειας, όπως ο διαβήτης. Μπορείτε να νιώσετε μούδιασμα/καρφίτσες ακόμα και με το να φοράτε στενά παπούτσια ή αξεσουάρ (βραχιόλια, δαχτυλίδια κλπ). Οι άνθρωποι με πόνο στην πλάτη, οι διαβητικοί, ή τα άτομα που χρησιμοποιούν δονούμενα εργαλεία είναι πιο επιρρεπείς στην εκδήλωση μουδιάσματος στα άκρα.

Ποια είναι μερικά πιθανά αίτια για το μούδιασμα στα άκρα Πίεση Τα σφιχτά παπούτσια ή το να κάθεστε επάνω στο πόδι σας μπορεί να σας προκαλέσει μούδιασμα ή “καρφίτσες”. Το πρόβλημα περνάει, όταν η πίεση μειωθεί. Παγιδευμένα νεύρα Οι “καρφίτσες” μπορεί επίσης να οφείλονται σε κάποιο παγιδευμένο νεύρο. Μια δισκοπάθεια ή ένα πρόβλημα στην πλάτη μπορεί να ασκήσει πίεση σε κάποιο νεύρο που ξεκινάει από την σπονδυλική σας στήλη, περνάει από το πόδι σας και φτάνει μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών σας. Ένα παγιδευμένο νεύρο στο λαιμό μπορεί επίσης να προκαλέσει μούδιασμα ή “καρφίτσες” οπουδήποτε από το λαιμό σας μέχρι τα χέρια και τα δάχτυλά σας. Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, επίσης, προκαλείται από ένα παγιδευμένο νεύρο στον καρπό και μπορεί να οδηγήσει σε “καρφίτσες”, μούδιασμα και πόνο στο χέρι και απώλεια της δυνατότητας ισχυρής λαβής. Διαβήτης Ο διαβήτης μπορεί να βλάψει τα μικρά αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν τα νεύρα στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει “καρφίτσες”, πόνο ή μούδιασμα στα χέρια και τα πόδια (περιφερική νευροπάθεια). Τραυματισμός Τυχόν βλάβη στις νευρικές απολήξεις στα δάχτυλα των χεριών ή των ποδιών μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός τραυματισμού. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν δονούμενα εργαλεία (πχ κομπρεσέρ) είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν βλάβη των νεύρων και μπορεί να νιώθουν πιο συχνά “καρφίτσες” και μούδιασμα. Ασθένειες που βλάπτουν τα νεύρα Πολλές παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο νευρικό σύστημα και προκαλούν μούδιασμα ή “καρφίτσες” στα άκρα. Αυτές περιλαμβάνουν εγκεφαλικό επεισόδιο, πολλαπλή σκλήρυνση και όγκους του εγκεφάλου. Οι ασθένειες αυτές είναι σοβαρές, αλλά σχετικά σπάνιες και κατά κανόνα προκαλούν και άλλα συμπτώματα εκτός από μούδιασμα/καρφίτσες στα άκρα. Αλκοόλ Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να βλάψει τα νεύρα. Ανεπάρκεια βιταμίνης Η έλλειψη βιταμίνης Β12 είναι συνήθης μεταξύ των πολύ ηλικιωμένων ατόμων, των χορτοφάγων και των ατόμων με κακοήθη αναιμία. Η έλλειψη της βιταμίνης Β12 προκαλεί αναιμία και βλάβη των νεύρων. patient.co.uk, iatropedia



This entry was posted on Σάββατο, Ιούλιος 15th, 2017 at 23:46 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.