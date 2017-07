Ιούλιος 15th, 2017 by Σταματίνα

Δύο συντρίμμια που εικάζεται ότι ανήκουν στο αεροσκάφος MH370, που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς το 2014 ενώ κατευθυνόταν στο Πεκίνο, ανακάλυψαν επιστήμονες ενώ μελετούσαν πτηνά και χελώνες.



Το αεροσκάφος είχε χαθεί μαζί με συνολικά 239 επιβάτες και πλήρωμα. Τα συντρίμμια που ανακαλύφθηκαν ξεβράστηκαν στο νησί Φαρκάρ. «Η κατεύθυνση των θαλασσίων ρευμάτων καθιστά πιθανό να προέρχονται από την ίδια με τα άλλα συντρίμμια (της πτήσης MH370) που έχουν βρεθεί σε χώρες του Ινδικού Ωκεανού» είπε στο πρακτορείο Reuters ένας αξιωματούχος της SCAA. Σύμφωνα με τον Μάικλ Πάγιετ, τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας, το μεγαλύτερο από τα δύο συντρίμμια είναι μεγέθους 120 επί 30 εκατοστών και από ό,τι φαίνεται είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και ανθρακονήματα. «Μπορεί να είναι τμήμα του καλύμματος του κινητήρα», διευκρίνισε ο Πάγιετ.



Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Σεϊχελών (SCAA) που ενημερώθηκε για την ανακάλυψη από τους επιστήμονες είναι σε επικοινωνία με τις αρχές της Μαλαισίας, οι οποίες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υπόθεση. Η πτήση MH370 του Boeing 777 της Malaysia Airlines χάθηκε τον Μάρτιο του 2014 κατά τη διάρκεια της πτήσης Κουάλα Λουμπούρ – Πεκίνο. Ωστόσο, παρά τις εντατικές και συντονισμένες προσπάθειες πολλών χωρών ποτέ δε βρέθηκε το παραμικρό ίχνος του. iefimerida loading…

