Ιούλιος 15th, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί να περάσατε πάνω από μισάωρο στον καθρέφτη φροντίζοντας το πρόσωπό σας. Βγαίνοντας όμως στη ζέστη, αρκούν μερικά λεπτά για να ακυρωθεί κάθε σας προσπάθεια και να εγκατασταθεί αυτή η καθόλου κολακευτική λάμψη στο πρόσωπό σας- γνωστή και ως «γυαλάδα». Τι μπορείτε να κάνετε για να την αποφύγετε; Ζέστη+ υγρασία+λιπαρό δέρμα= γυαλάδα στο πρόσωπο. Μια γυαλάδα που όταν κοιτάζεστε -έστω και φευγαλέα- στον καθρέφτη σας κάνει να σκέφεστε «Πώς στο καλό το πρόσωπό μου φαίνεται τόσο λιπαρό πάλι;» και σας ρίχνει την αυτοπεποίθηση. Δεν έχει σημασία αν ακολουθείτε όλους τους κανόνες περιποίησης ή αν εφαρμόζετε τα σωστά προιόντα για το δέρμα σας. Αν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι δροσερές, η λιπαρότητα θα φροντίσει να «σφουγγαρίσει» το πρόσωπό σας με αυτό ένα διόλου εκλυστικό στρώμα λιπαρότητας.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι πόροι εκκρίνουν φυσικά έλαια ώστε το δέρμα σας να είναι συνεχώς ενυδατωμένο. Όταν όμως αυτά έρχονται σε επαφή με το μακιγιάζ σας, τότε το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτή η λιπαρή εικόνα.



Από τη στιγμή που πρόκειται για φυσική αντίδραση του οργανισμού, δεν μπορείτε να εξαλείψετε εντελώς το φαινόμενο. Μπορείτε όμως να το περιορίσετε και να βοηθήσετε την επιδερμίδα του προσώπου σας να διατηρεί την πρωινή φρεσκάδα της με τα παρακάτω tips. 1. Καθαρίστε καλά το πρόσωπό σας Ιδανικά χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό με τουλάχιστον 2% περιεκτικότητα σε σαλικυλικό οξύ. Το συγκεκριμένο συστατικό διασπά τη λιπαρότητα της επιδερμίδας χωρίς να ξηραίνει το πρόσωπό σας. Επίσης -σημαντικό!- πριν πλύνετε το πρόσωπό σας, μην ξεχνάτε να πλένετε τα χέρια σας ώστε να αποφύγετε να μεταφέρετε τα έλαια από τα δάχτυλά σας επάνω στο δέρμα σας. 2. Προσέξτε τη διατροφή σας Η ομορφιά ξεκινάει από μέσα. Έτσι ό,τι εισέρχεται στον οργανισμό σας, επηρεάζει την εξωτερική σας εμφάνιση. Αποφύγετε τροφές που ανεβάζουν τη θερμοκρασία του σώματος όπως τα καυτερά ή πικάντικα φαγητά και περιορίστε την κατανάλωση του αλκοόλ. Παράλληλα, βάλτε πιο ενεργά στο διαιτολόγιο σας τροφές όπως καρότα, πεπόνι και σπανάκι οι οποίες, χάρη στην περιεκτικότητα τους σε βιταμίνη Α, μειώνουν την παραγωγή ελαίων στο πρόσωπο σας. 3. Περιορίστε τις κρέμες προσώπου Αποφύγετε να απλώνετε κρέμα νυχτός πριν κοιμηθείτε (ειδικά αν έχει βαριά σύσταση). Αντιθέτως, προτιμήστε μια ελαφριά λοσιόν, που το δέρμα σας θα απορροφήσει πιο εύκολα και πλήρως. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε έναν ορό ενυδάτωσης ο οποίος θα «φωτίσει» το δέρμα σας χωρίς να το κάνει να γυαλίζει.



4. Χρησιμοποιήστε οινόπνευμα Με ένα βαμβάκι στο οποίο θα έχετε ρίξει πολύ μικρή ποσότητα οινοπνεύματος, «περάστε» την ζώνη-T (μέτωπο, μύτη και πηγούνι). Το οινόπνευμα απομακρύνει την γυαλάδα. Παρόλα αυτά χρησιμοποιήστε το με φειδώ γιατί αφυδατώνει της επιδερμίδα.

