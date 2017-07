Ιούλιος 15th, 2017 by Σταματίνα

Το έχετε διαρκώς μαζί σας. Το κρατάτε όπου κι αν πάτε. Το στρέφετε σε κάθε κατεύθυνση για να φωτογραφίσετε. Είναι σχεδόν βέβαιο πως αν είστε κάτοχος smartphone, είναι πολύ δύσκολο να το αποχωριστείτε. Αν είστε κάτοχος iPhone, είναι ίσως ακόμη πιο δύσκολο.



Παρά, ωστόσο, το γεγονός ότι δεν μπορείτε να μείνετε μακριά του, είναι σχεδόν βέβαιο, ότι δεν έχετε παρατηρήσει μια μικροσκοπική τρυπούλα δίπλα στην κάμερα (στο πίσω μέρος του iPhone). Και αν σε περίπτωση είστε από αυτούς που δεν τους ξεφεύγει τίποτα, τότε πιθανότατα αναρωτιέστε τι ακριβώς κάνει εκεί. Για να σας λύσουμε την απορία, αυτή η μικρή τρύπα, στην πραγματικότητα είναι ένα μικρόφωνο (το ένα από τα τρία που υπάρχουν στη συσκευή).



Το τρίτο μικρόφωνο εισήχθη με το λανσάρισμα του iPhone 5, το 2012. Με τρία μικρόφωνα οι χρήστες έχουν περισσότερη κάλυψη. Ανεξάρτητα από την θέση των χρηστών, ο ήχος μπορεί να αναγνωριστεί. Ένας εσωτερικός επεξεργαστής εξετάζει προσεχτικά όλα τα δεδομένα ήχου. Αυτό σημαίνει, ότι ο χρήστης ακούει πιο σαφείς και ευκρινείς ήχους. bovary loading…

