Ιούλιος 15th, 2017 by Σταματίνα

Χάος για άλλη μία φορά με τις φορολογικές δηλώσεις, με το υπουργείο Οικονομικών να δίνει εσπευσμένα χθες το βράδυ παράταση μέχρι τις 21 του μήνα και λύση στο πρόβλημα με τα αγροτικά εισοδήματα καθώς 100.000 δηλώσεις βρίσκονται στον αέρα.



Τρεις ημέρες πριν από τη λήξη της πρώτης παράτασης (τη Δευτέρα 17 του μήνα) για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, το υπουργείο Οικονομικών δείχνει να βρίσκεται σε αμηχανία. Από τη μια αντιμετωπίζει το απίστευτο μπλέξιμο με τα αγροτικά εισοδήματα και από την άλλη τις υποχρεώσεις του κράτους που δεν επιτρέπουν νέα παράταση που θα αναβάλει την πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος μετά την 31η Ιουλίου. Νέες καραμπόλες με τα ανασφάλιστα οχήματα Προβληματική όμως εμφανίζεται και η διαχείριση της «σταυροφορίας» που ξεκίνησε το υπουργείο Οικονομικών για την εξάλειψη του φαινομένου των ανασφάλιστων οχημάτων, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο.



Ως γνωστό, μετά την πολύ πρόχειρη διαχείριση που έγινε τον Ιούνιο και είχε ως αποτέλεσμα να σταλούν τα παράβολα των 250 ευρώ στους ιδιοκτήτες 1.150.000 οχημάτων τα οποία είχαν εντοπιστεί ανασφάλιστα, προέκυψαν πολλά λάθη του συστήματος. Μετά το σάλο που προκλήθηκε, το ΥΠΟΙΚ έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία για να ασφαλιστούν όσο το δυνατό περισσότερο οχήματα αναστέλλοντας τα παράβολα μέχρι και χθες 14 του μήνα. 800.000 ανασφάλιστοι Πληροφορίες από τις ασφαλιστικές εταιρίες θέλουν μέχρι και το τέλος Ιουνίου περισσότεροι από 300.000 ιδιοκτήτες οχημάτων να έχουν ήδη σπεύσει να ασφαλίσουν τα οχήματά τους ώστε να γλιτώσουν από το πρόστιμο. Ωστόσο από 1,15 εκατ. ιδιοκτήτες στους οποίους η ΑΑΔΕ είχε αποστείλει τα «μπιλιετάκια» απομένει πολύ μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών που φαίνεται δεν έχουν ασφαλίσει τα οχήματά τους και μάλλον δεν θα τα ασφαλίσουν, αφού για πολλές χιλιάδες ανασφάλιστα δεν έχουν πληρωθεί ούτε και τα τέλη κυκλοφορίας του 2017. Πάντως, στο πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου έχει καταγραφεί αύξηση περίπου 15% στην παραγωγή ασφαλίστρων, αλλά σε καμία περίπτωση το συγκεκριμένο ποσοστό δεν μπορεί να καλύψει τους περίπου 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων που «φαίνονται» στο σύστημα ανασφάλιστοι. newsbeast loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιούλιος 15th, 2017 at 22:56 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.