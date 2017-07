Ιούλιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Αν υπάρχουν κάποιες ώρες που ο άνθρωπος είναι πραγματικά ελεύθερος να εκφραστεί, αυτές είναι σίγουρα οι ώρες του ύπνου. Αλλοι πέφτουν και κοιμούνται «σαν πουλάκι», άλλοι βλέπουν υπέροχα όνειρα, άλλοι παραμιλούν χωρίς να το καταλαβαίνουν, άλλοι ξεκαρδίζονται από τα γέλια, κάποιοι υπνοβατούν (οκ αυτό είναι πρόβλημα) και ορισμένοι κάνουν σεξ κυριολεκτικά, χωρίς όμως να το θυμούνται!



Πως θα ένιωθες λοιπόν αν ο δικός σου σύντροφος σε καλούσε σε ερωτικές περιπτύξεις και την άλλη μέρα το πρωί ισχυριζόταν επίμονα ότι δεν το έκανε; Οσο περίεργο, αλλόκοτο ή αδύνατο κι αν σου μοιάζει αυτό, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι ισχύει. Πρόκειται για μια κατάσταση, στην πραγματικότητα μια διαταραχή, που λέγεται «sex sleep» ή αλλιώς «sexsomnia» και είναι γνωστή σε εμάς ως «σεξυπνία». Το άτομο τη βιώνει όταν κοιμάται βαθιά και τότε εμπλέκεται κανονικά και ακούσια σε σεξουαλική επαφή, στοματικό έρωτα ή αυνανισμό, χωρίς όμως να κρατάει καμία ανάμνηση από αυτά και διευκρινίζεται πως δεν πρόκειται για ένα ερωτικού περιεχομένου όνειρο. Το φαινόμενο αυτό είναι πολύ περισσότερο πιθανό να συμβεί κατά τις πρώτες ώρες του ύπνου, όπου ο φλοιός του εγκεφάλου είναι ανενεργός, αλλά το τμήμα που είναι υπεύθυνο για βασικές προτροπές, όπως η επιθυμία για φαγητό ή για σεξ, εξακολουθεί να παραμένει ενεργό.



Παράγοντες όπως ο φόβος,το αλκοόλ,το άγχος, η ψυχική και σωματική κόπωση, αποφρακτική άπνοια ή κάποια πολύ δυσάρεστα και στρεσογόνα περιστατικά ενοχοποιούνται συχνά από τους ειδικούς για την εκδήλωση αυτής της διαταραχής. Η διαταραχή μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα μέσα στις σχέσεις. Ο άνθρωπος που πάσχει από «σεξυπνία» μπορεί να προχωρήσει σε βίαιες ερωτικές πράξεις, να αναγκάσει για παράδειγμα ένα άτομο να κάνει σεξ μαζί του παρά τη θέλησή του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το άτομο το οποίο υπόκειται στις εν λόγω πράξεις και δεν τις έχει προηγουμένως αποδεχτεί, να τις εκλάβει ως επίθεση και το θέμα παίρνει τις διαστάσεις βιασμού. Αν και οι περισσότεροι πάσχοντες αισθάνονται άβολα και άσχημα να μιλήσουν για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, οι ειδικοί συμβουλεύουν να ζητούν πάντοτε τη βοήθεια και την καθοδήγησή τους, κάτι που θα βοηθήσει και στη γενικότερη κατανόηση και μελέτη επάνω σε αυτή τη διαταραχή. bovary loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Ιούλιος 14th, 2017 at 23:42 and is filed under HOT-LIFESTYLE. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.