Ιούλιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει για την απαγόρευση κολύμβησης στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής, στις οποίες δεν πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κείμενης νομοθεσίας των νερών κολύμβησης.



Ειδικότερα η κολύμβηση απαγορεύεται: Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων. Σε όλη τη περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα. Σε όλη την περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου. Στα Λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων και 100 μ. εκατέρωθεν του Κέντρου MIRAMARE Στην περιοχή από το Β. άκρο Μικρολίμανου μέχρι και την ακτή Ξηροτάγαρου (όριο μαρίνας). Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων. Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, σύμφωνα με τις νομαρχιακές αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη, όπου τοποθετούνται τοπικές απαγορευτικές πινακίδες ή οι τοπικές υγειονομικές αρχές προτείνουν την τοποθέτηση σχετικών σημάνσεων. Στην περιοχή των Ναυπηγείων και του λιμένος όρμου Λαυρίου μέχρι τη ΔΕΗ με εξαίρεση την περιοχή που αρχίζει από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την περιοχή Θωρικού (Ακτή Θεάτρου). Στη Ραφήνα σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του προσήνεμου μόλου του λιμανιού. Σε ζώνη 200 μέτρων από τα σημεία εκβολής των αγωγών των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, που βρίσκονται στις περιοχές Ν. Μάκρης και Μαραθώνα και ειδικότερα των κατασκηνώσεων ΘΑΛΑ, και των κατασκηνώσεων Αεροπορίας- ΘΑΑ. Στην περιοχή του Ασωπού ποταμού 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής του. Αποτελέσματα δειγματοληψιών



Υπογραμμίζεται ότι οι Διευθύνσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής πρέπει να συνεργασθούν με τους υπεύθυνους εκπροσώπους των ΟΤΑ και τις αντίστοιχες Λιμενικές Αρχές ή Οργανισμούς (ΕΟΤ κ.λπ) τόσο για την εφαρμογή των αναγκαίων προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, όσο και για την τήρηση όρων υγιεινής (αποδυτήρια, αποχωρητήρια, ντους, δοχεία συλλογής απορριμμάτων κ.λπ.). Παράλληλα επισημαίνεται η ανάγκη σήμανσης στις περιπτώσεις ακαταλληλότητας των ακτών για κολύμβηση. Επισημαίνεται ότι τα μέτρα αυτά βασίζονται σε αποτελέσματα δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν κατά την προηγούμενη κολυμβητική περίοδο, καθώς και στις αρχές της τρέχουσας κολυμβητικής περιόδου, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών, καθώς και σε αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης της χώρας, του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τέλος υπενθυμίζεται η ανάγκη εντατικοποίησης τόσο του συστηματικού δειγματοληπτικού ελέγχου των νερών κολύμβησης, όσο και της παρακολούθησης των πιθανών πηγών ρύπανσης (εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων κ.λπ.) με στόχο την εξυγίανση του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

