Ιούλιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Το αβοκάντο είναι ένα από τα εξωτικά φρούτα του καλοκαιριού με πλούσια και κρεμώδη υφή. Πρόκειται για μία υπερτροφή που καταπολεμά πλήθος ασθενειών. Πολλές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η συστηματική κατανάλωση αβοκάντο βελτιώνει την υγεία και προλαμβάνει πολλές παθήσεις.



Δείτε παρακάτω τρεις λόγους για να εντάξετε το αβοκάντο στη διατροφή σας… 1. Βοηθά στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια βάρους Παρά το γεγονός ότι το αβοκάντο είναι πλούσιο σε θερμίδες, πρέπει να καταναλώνεται ακόμη και στη δίαιτα. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα καλά λιπαρά οξέα που περιέχει και κάποιες ενώσεις επηρεάζουν τα επίπεδα της λεπτίνης, της γνωστής και ως ορμόνης του κορεσμού, γεγονός που μειώνει την πείνα και βοηθά στην πρόσληψη λιγότερης τροφής.



2. Καταπολεμά το μεταβολικό σύνδρομο Το πολύτιμο φρούτο βοηθά να καταπολεμήσετε το μεταβολικό σύνδρομο, ένα σύμπλεγμα παραγόντων κινδύνου που περιλαμβάνει υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, υψηλή χοληστερόλη, υπέρταση και αυξημένο σωματικό λίπος, το οποίο με τη σειρά του αυξάνει τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2 και τριπλασιάζει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. 3. Μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα Μισό αβοκάντο την ημέρα μπορεί να απομακρύνει τον κίνδυνο διαβήτη. Έχει βρεθεί ότι τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία το αβοκάντο περιέχει σε αφθονία, βοηθούν στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα. Υγιείς υπέρβαροι ενήλικες που έτρωγαν επί έξι μήνες αβοκάντο στο μεσημεριανό τους γεύμα είδαν μείωση της ινσουλίνης στο αίμα και μειωμένη όρεξη στη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας. baby loading…

