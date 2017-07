Ιούλιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Υπάρχουν κάποια παιδιά που δε βλέπουν με καλό μάτι τη θάλασσα και τη φοβούνται. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με την ηλικία τους ή με βάση κάποια ερεθίσματα που έχουν λάβει. Τι μπορείτε όμως να κάνετε για να ξεπεράσει αυτή τη φοβία του; Το πρώτο και κύριο είναι να μην το κάνετε να νιώσει άσχημα, ούτε να το πιέσετε με το ζόρι να μπει στη θάλασσα, από τη στιγμή που βλέπετε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμο.



Αφήστε το να παίξει δίπλα στο κύμα και μπορεί, βλέποντας τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό, να το δει αλλιώς και αυθόρμητα να τους ακολουθήσει. Προτείνετε στο παιδί να μπείτε μαζί στη θάλασσα για να παίξετε. Διαβεβαιώστε το φυσικά ότι θα καθίσετε όσο θέλει εκείνο και δε θα το κάνετε να νιώσει άσχημα ή να φοβηθεί με παράτολμες πρωτοβουλίες. Αν δεχτεί κάτι τέτοιο, δείξτε ενθουσιασμό για κάθε μικρό επίτευγμα, για κάθε πρόοδο που θα σημειώσει στην επαφή του με το νερό. Είναι πολύ σημαντικό να δεχτεί θετική ανατροφοδότηση, για να νιώσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και τις δυνάμεις του.



Τέλος, καλό θα ήταν να γίνει και μια συζήτηση μαζί του για να σας δώσει να καταλάβετε το λόγο που φοβάται τη θάλασσα. Έχει άραγε δημιουργηθεί από κάτι που είδε ή άκουσε ή είναι απλά θέμα μη εξοικείωσης μαζί της; Σε κάθε περίπτωση, μπορεί με τη συζήτηση να δοθεί η λύση εύκολα κι απλά! newsbeast loading…

