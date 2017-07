Ιούλιος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την κορδέλα «έκοψε» ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης -Παρών ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας & ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς

Την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 δόθηκε σε κυκλοφορία το τμήμα Κορομηλιά – Κρυσταλλοπηγή, το οποίο ήταν το τελευταίο τμήμα του Κάθετου Άξονα 45 της Εγνατίας Οδού Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής. Πρόκειται για ένα μεγάλο οδικό, αναπτυξιακό έργο, τόσο για την περιοχή μας όσο και για ολόκληρη τη χώρα καθώς αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και η ολοκλήρωση του οδηγεί στην σύνδεση της Ελλάδος με το νότιο τμήμα της Αλβανίας.



Τα εγκαίνια τελέστηκαν στον Ισόπεδο Κόμβο της Κρυσταλλοπηγής από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καστοριάς κ.κ. Σεραφείμ και η παράδοση του τμήματος σε κυκλοφορία έγινε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη. Το παρών έδωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Σωτήριος Αδαμόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος, οι Βουλευτές του Νομού Ολυμπία Τελιγιορίδου, Μαρία Αντωνίου, οι Δήμαρχοι καθώς και φορείς και αρχές του τόπου μας. Σε δηλώσεις του ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης δήλωσε: «Δώσαμε στην κυκλοφορία τον κάθετο άξονα της Εγνατίας προς την

Κρυσταλλοπηγή. Δυστυχώς, δεν υπήρχε ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για

τους κάθετους άξονες και για τις συνδέσεις που θα έπρεπε να έχει η

Εγνατία. Πραγματικά πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο. Στόχος μας είναι η Εγνατία Α.Ε να συνεχίσει τη δραστηριότητά της στις υποδομές της Βορείου Ελλάδος, να ολοκληρωθούν οι κάθετοι άξονες και οι συνδέσεις με όλες τις παραγωγικές περιοχές της Β. Ελλάδος. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι να μην υπάρχει μόνο η οδική Εγνατία, αλλά και η σιδηροδρομική. Πρέπει και προσπαθούμε να βγάλουμε τη χωρά από την κρίση. Περιοχές όπως είναι η Καστοριά και η Φλώρινα αλλά και περιοχές μας όπως στην Θράκη και στην Ήπειρο πρέπει να σταματήσουν να είναι οι εσχατιές της χώρας αλλά να είναι η αρχή της ενδοχώρας των Βαλκανίων. Προχωράμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και για την ανάπτυξη. Η Ολυμπία Τελιγιορίδου, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς σημείωσε:

«Είμαστε ιδιαιτέρα ικανοποιημένη, καθώς παραδόθηκε στην κυκλοφορία αυτό το πολύ σημαντικό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μας και πιστεύω πως δίνει μια άλλη προοπτική και δυνατότητα στην περιοχή μας. Χάρη σε αυτό το έργο, μπορούμε να βγούμε από την απομόνωση, μάλιστα σε συνδυασμό με τα όσα ανακοινώθηκαν κατά το προηγούμενο διήμερο από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, όπως η είναι η σύνδεση με τη σιδηροδρομική Εγνατία και η αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καστοριάς, δίνονται όλες οι δυνατότητες μέσα από αυτό το πλέγμα των υποδομών, ώστε η Καστοριά και γενικότερα η Δυτική Μακεδονία, να βγει από την κρίση και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια παραγωγική και αναπτυξιακή πορεία. Εύχομαι πάντα τα λόγια και οι υποσχέσεις να γίνονται έργα. Άλλωστε τα εγκαίνια της του τμήματος Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή μαρτυρούν ότι δεν μένουμε στα λόγια, αλλά προχωράμε στις πράξεις. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης τόνισε «Εύχομαι αυτός ο δρόμος να είναι καλοτάξιδος, ασφαλής και ελπίζω να αποτελέσει ένα δρόμο συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των λαών. Το κράτος

πρέπει να έχει συνέχεια και αυτό αποδείχτηκε και από την παράδοση αυτού

του δρόμου. Πρέπει να πορευτούμε με σχεδιασμό, ενότητα και χωρίς

αγκυλώσεις και αντιθέσεις. Σύντομα θα υλοποιηθεί και ο δρόμος της

καθέτου της Φλώρινας, γιατί όπως ζητάμε ισότητα και δικαιοσύνη από το

Κεντρικό Κράτος, έτσι πρέπει να την διατηρήσουμε και σε περιφερειακό

επίπεδο»



Ο Πρόεδρος της Εγνατίας ΑΕ Απόστολος Αντωνούδης σημείωσε :«Τέτοιου είδους έργα, βγάζουν στην επιφάνεια την κάθε περιοχή, αλλά

πραγματικά δημιουργούνται πόλοι ανάπτυξης όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά

και για την ενδοχώρα των Βαλκανίων. Τα έργα από μόνα τους δεν αποτελούν την

ανάπτυξη, αλλά δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανάπτυξης». Το τμήμα «Κορομηλιά – Κρυσταλλοπηγή» αποτελούνταν από δύο τα υπο-τμήματα: α) «Κορομηλιά – Ιεροπηγή», μήκους 13,5 χλμ. και β) το τμήμα «Ιεροπηγή – Κρυσταλλοπηγή», μήκους 4,1 χλμ. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλάμβανε την κατασκευή της κεντρικής αρτηρίας του αυτοκινητόδρομου με δύο λωρίδες και ΛΕΑ ανά ρεύμα κυκλοφορίας, την κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων και ενός ισόπεδου κόμβου κυκλικής μορφής (κόμβος τελωνείου Κρυσταλλοπηγής), των τεχνικών, την δίδυμη σήραγγα Ιεροπηγής και Κρυσταλλοπηγής και τέλος τις αποκαταστάσεις και συνδέσεις του εθνικού δικτύου και των τοπικών οδών. Με την παράδοση και του τελευταίου τμήματος, πλέον η χρονική απόσταση Καστοριά – Κρυσταλλοπηγή είναι περίπου 12 λεπτά! Δείτε εικόνες στον ΑΕΤΟ



This entry was posted on Παρασκευή, Ιούλιος 14th, 2017 at 21:33 and is filed under ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.