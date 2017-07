Ιούλιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Σάλος έχει προκληθεί από τα βίντεο που αναρτήθηκαν χθες στο Facebook και δείχνουν έναν άνδρα να χαστουκίζει τη γυναίκα του δημοσίως, στο κατάμεστο Παναθηναϊκό Στάδιο, λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας τού «Όλοι μαζί μπορούμε».



Στα δύο βίντεο που ανήρτησε η Βέρα Καρτάλου, η οποία βρισκόταν κοντά στο σημείο όπου έγινε ο καβγάς, διακρίνεται ένας άνδρας που διαπληκτίζεται με κάποιους άλλους θεατές και σε κάποιο σημείο ρίχνει κάτω τη γυναίκα του και αμέσως μετά τη χαστουκίζει. Εκείνη συνεχίζει να προσπαθεί να τον καλμάρει, ωστόσο οι θεατές τριγύρω αντιδρούν, ο καβγάς συνεχίζεται και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα γίνεται σύρραξη. Εκείνος σηκώνεται και κινείται απειλητικά προς το μέρος κάποιου άλλου, θεατές τού επιτίθενται και εκείνος λίγα δευτερόλεπτα αργότερα βγαίνει από το μπουλούκι με σκισμένη την μπλούζα του. Ποια ήταν, όμως, η αφορμή, για να ξεκινήσει αυτός ο καβγάς; Σύμφωνα με τη γυναίκα που τράβηξε και δημοσιοποίησε τα βίντεο, όλα ξεκίνησαν όταν δύο γυναίκες τού ζήτησαν να κάτσει λίγο παραπέρα για να μπορέσουν εκείνες να κάτσουν δίπλα-δίπλα. Εκείνος αρνήθηκε και οι δύο γυναίκες του είπαν κάτι που έμοιαζε με ειρωνεία. Ο άνδρας με την μπλε βερμούδα αντέδρασε βρίζοντάς τες χυδαία, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την αντίδραση όσων κάθονταν γύρω γύρω, που του έκαναν παρατήρηση. Σε εκείνο το σημείο σηκώθηκε όρθιος, συνεχίζοντας τη λεκτική αντιπαράθεση με όσους κάθονταν τριγύρω. Η συνέχεια είναι γνωστή.



Η Βέρα Καρτάλου, όπως υποστηρίζει, πλησίασε τη σύζυγο του άνδρα με την μπλε βερμούδα και της αποκάλυψε ότι έχει τα πάντα καταγεγραμμένα σε βίντεο και ότι αν ήθελε να καταθέσει μήνυση εναντίον του, θα κατέθετε υπέρ της. Ωστόσο, εκείνη αρνήθηκε και αποχώρησε. iefimerida loading…

