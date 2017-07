Ιούλιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Αυτή η εκπληκτική ιδέα σας διευκολύνει όχι μόνο να κάνετε καλές συνταγές, αλλά να βρίσκετε φρέσκα αρωματικά ακόμη κι όταν δεν είναι η εποχή τους.



Τα αρωματικά στην κατάψυξη με ελαιόλαδο δεν μαυρίζουν, ούτε χάνουν το άρωμα και τις ευεργετικές τους ιδιότητες.

Ρίξτε τα στις σάλτσες, στα μακαρόνια, στο ριζότο, στις σαλάτες, στα ψητά ή χρησιμοποιείστε τα για να ψήσετε κρέατα, λαχανικά, κρεμμύδια κλπ. Υλικά Αρωματικά παντός είδους: μαϊντανό, άνιθο, ματζουράνα, βασιλικό, δενδρολίβανο κλπ

Ελαιόλαδο ποιότητας, όσο χρειαστεί

Παγοκύστες Εκτέλεση Κόψτε τα αρωματικά κάπως χοντρά, ή βάλτε ολόκληρα τα φύλλα

Τοποθετήστε τα στην παγοκύστη που επιλέξατε, καλύψτε με ελαιόλαδο και βάλτε τα στην κατάψυξη

Κάποιοι χρησιμοποιούν και βούτυρο για να κάνουν τα αρωματικά παγάκια τους. iefimerida loading…

