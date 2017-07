Ιούλιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Αμερικάνοι ερευνητές πραγματοποίησαν μία μελέτη σε παγκόσμιο επίπεδο, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ενδεικτικά για το επίπεδο καθημερινής άσκησης αλλά και… βαρεμάρας των πολιτών όσον αφορά τη μετακίνηση με τα πόδια, ας πούμε. Η μέτρηση έγινε μέσω ενός application που υπάρχει για τα smartphones και κατέγραψε δεδομένα (ανώνυμα) 700.000 χρηστών σε όλο τον πλανήτη. Ο Σκοτ Ντελπ, ένας από τους ερευνητές, ανέφερε πως «η έρευνα είναι 1.000 φορές μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη που έχει πραγματοποιηθεί στην ιστορία».



Το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ που είχε την επίβλεψη της έρευνας ανέλυσε πως δεδομένα λεπτό προς λεπτό έδειξαν ότι ο μέσος όρος βημάτων παγκοσμίως κατά άτομο είναι 4.961. Το Χόνγκ Κονγκ είναι στην κορυφή της λίστας με 6.880 βήματα ημερησίως, ενώ η Ινδονησία είναι στο πάτο της λίστας με 3.513. Τα στοιχεία πάντως για την Ελλάδα δεν είναι ενθαρρυντικά καθώς, όπως μεταδίδει το BBC, βρίσκεται στα χαμηλά επίπεδα της έρευνας με έναν μέσο όρο κοντά στα 4.000 βήματα την ημέρα.



Οι ερευνητές ωστόσο στάθηκαν περισσότερο στις περαιτέρω αναγνώσεις της έρευνας που είχαν να κάνουν με τα επίπεδα της παχυσαρκίας ανά χώρα, τα οποία είναι αντιστρόφως ανάλογα με τα βήματα και εν γένει τις διαφορές στην άσκηση. newsbeast loading…

