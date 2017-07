Ιούλιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Επιμένεις να πληρώνεις με μετρητά τους φόρους και τα τέλη στο γκισέ της τράπεζας, αντί να χρησιμοποιείς ηλεκτρονικές πληρωμές ή ΑΤΜ; Τότε, από εδώ και πέρα θα πρέπει να πληρώνεις μόνος σου την ανάλογη προμήθεια. Αυτό είναι λίγο ως πολύ το μήνυμα της Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που υπογράφεται σήμερα -εκτός απροόπτου- και τίθεται σε ισχύ μέσα στα επόμενα 24ωρα, με στόχο την εξοικονόμηση τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ.



Από το νέο καθεστώς εξαιρούνται μόνο οι ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, οι ανάπηροι, όσοι κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές και μόνο για πληρωμές δόσεων φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι ακόμα κι αν κάποιος από αυτές τις κατηγορίες φορολογούμενων επιθυμεί να πληρώσει π.χ. ΦΠΑ ή τέλη κυκλοφορίας στο γκισέ της τράπεζας και όχι μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού ή ΑΤΜ, τότε θα πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του τη σχετική προμήθεια. Το ύψος της προμήθειας για το γκισέ θα διαμορφωθεί από κάθε τράπεζα, αν και κρίνοντας από την ανάλογη προμήθεια που πληρώνει σήμερα η ΑΑΔΕ (ως 0,29 ευρώ) για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές-πληρωμές, δεν θα πρέπει να αναμένεται υψηλό, εκτός αν οι τράπεζες αποφασίσουν με αυτόν τον τρόπο να «διώξουν» τους φορολογούμενους από τα ταμεία τους. Για το Δημόσιο το συνολικό κόστος είναι, όμως, μεγάλο, καθώς με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η ΑΑΔΕ χρεώθηκε 18,7 εκατ. ευρώ για προμήθειες, που αφορούν σε πληρωμές φόρων και τελών στις τράπεζες. Με την αλλαγή του καθεστώτος, εκτιμάται ότι το κόστος προμηθειών για το Δημόσιο θα περιοριστεί στα περίπου 7 εκατ. ευρώ, καθώς εφεξής η ΑΑΔΕ θα επιβαρύνεται μόνο με τις προμήθειες των ηλεκτρονικών πληρωμών και τις πληρωμές μόνο των παραπάνω ειδικών κατηγοριών φορολογούμενων στο γκισέ. Ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ για στροφή στις ηλεκτρονικές πληρωμές φόρων και τελών (όχι απαραίτητα μέσω e-banking αλλά και μέσω τραπεζικών λογαριασμών) έχει και μια άλλη, μάλλον φιλόδοξη στόχευση: να περιορίσει το μαύρο χρήμα, που χρησιμοποιείται για πληρωμές φόρων τοις μετρητοίς στο γκισέ. Είναι, όμως, προφανές ότι αν κάποιος θέλει να «ξεπλύνει» το μαύρο χρήμα του, δεν θα διστάσει να το κάνει λόγω της προμήθειας που θα πληρώνει στην τράπεζα.



Στο νοικοκύρεμα του «οίκου» της ΑΑΔΕ συμπεριλαμβάνονται και συγχωνεύσεις-συστεγάσεις εφοριών. Είναι ενδεικτικό ότι από τους πρώτους υπολογισμούς προκύπτει ότι μπορούν να εξοικονομηθούν περίπου 2,7 εκατ. ευρώ μόνο από το κόστος των μισθωμάτων που καταβάλλονται σήμερα για τις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης. iefimerida loading…

