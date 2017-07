Ιούλιος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Mε αφορμή την παρουσία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Κοζάνη, ζητήθηκε από τον Star-fm, τόσο από τον Αντιπεριφεριάρχη ΠΕ Γρεβενών όσο και από τον Δήμαρχο Γρεβενών να σχολιάσουν την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο Ευάγγελος Σημανδράκος θεώρησε θετική την παρουσία (και κατ επέκταση τις εξαγγελίες) του Πρωθυπουργού για την Δυτική Μακεδονία. Αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Δημάρχου Γιώργου Δασταμάνη για το φυσικό αέριο στα Γρεβενά:

«Πρώτα θα πρέπει να γίνουν οι μελέτες βιωσιμότητας και μετά να κάνουμε δηλώσεις» λέγοντας ακόμη ότι η Περιφέρεια είναι υπέρ του φυσικού αερίου… «Ο Δήμος Γρεβενών δεν ήθελε τηλεθέρμανση με βιομάζα» … http://www.star-fm.gr/wp-content/uploads/2017/07/starfm-933-shmandrakos-tsipra-13-7-17-l.mp3

Αρχείο mp3 Ο Γιώργος Δασταμάνης, αναφέρθηκε στην συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα , ενώ για το φυσικό αέριο στα Γρεβενά, είπε πως είναι κάτι για το οποίο ήδη υπάρχει μία προμελέτη από την ΑΝ.ΚΟ. και η ίδια η ΔΕΔΑ Α.Ε. (Δημόσια Εταιρεία Διανομής Αερίου) επέλεξε τον συγκεκριμένο τρόπο διανομής στα Γρεβενά… (Με την δημιουργία δηλαδή σταθμού αποθήκευσης του αερίου)…

«Δεν ξύπνησα μια μέρα και είπα τα Γρεβενά θα βάλουν φυσικό αέριο, χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο» …

για να προσθέσει ότι: «Είμαι ο μόνος που αγωνίζομαι για το φυσικό αέριο, γιατί είναι όλοι απόντες» … http://www.star-fm.gr/wp-content/uploads/2017/07/starfm-933-dastamanhs-tsipra-aerio-14-7-17-.mp3 Αρχείο mp3

This entry was posted on Παρασκευή, Ιούλιος 14th, 2017 at 12:11 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.