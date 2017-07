Ιούλιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα και tablets επεκτείνεται η χρέωση του υπουργείου Πολιτισμού που επιβάλλεται από το 1993 σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και ακόμη και στο χαρτί φωτοτυπίας.



Πρόκειται για μια πρόσθετη επιβάρυνση που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Πολιτισμού «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων». Η επιβάρυνση αυτή που ορίζεται στο 1% επί της λιανικής τιμής των smartphones και tablets, αποδίδεται στους καλλιτέχνες που παράγουν το περιεχόμενο που αναπαράγεται από τις συγκεκριμένες συσκευές. Με το ίδιο σχέδιο νόμου ορίζεται επιβαρύνσεις από 1% έως 6% επί της τιμής πώληση για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, άδεια CD/DVD, σκληρούς δίσκους, USB sticks αλλά και στo χαρτί Α4. Η επιβάρυνση αυτή επεκτείνεται με το σχέδιο νόμου και στα κινητά και tablets με μνήμη RAM τουλάχιστον 4 GB, τα οποία το υπουργείο Πολιτισμού θεωρεί ότι μπορούν να «αντικαθιστούν τους υπολογιστές ως προς κάποιες λειτουργίες τους». Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι αντίστοιχες επιβαρύνσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές επιβάλλονται και σε άλλες χώρες όπως η Κροατία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Σλοβακία, η Γερµανία, η Πορτογαλία και η Λετονία.



Την απόσυρση και τον προσεκτικό επανασχεδιασμό του άρθρου 55, του σχεδίου νόμου για τη «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων» προτείνει με επείγουσα παρέμβασή του ο ΣΕΒ προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα. Λ. Κονιόρδου. Όπως τονίζεται σε σχετική επιστολή που εστάλη χθες από τον ΣΕΒ προς την Κυβέρνηση, το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε να προτείνει προς νομοθέτηση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος τη θέσπιση εύλογης αποζημίωσης των δικαιούχων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων από τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, με τρόπο αιφνιδιαστικό και χωρίς τη δέουσα τεχνική προετοιμασία ή διαβούλευση με την αγορά. newsbeast loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Ιούλιος 14th, 2017 at 13:18 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.