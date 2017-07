Ιούλιος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ Γρεβενών κάνει γνωστό σε όσους

δραστηριοποιούνται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών, η εγγραφή τους στη Βάση Δεδομένων Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ με αριθμό 257543/ΦΕΚ 1122/Β’/2003. Η υποχρέωση εγγραφής στο ΜΕΝΟ αφορά τους εισαγωγείς, εξαγωγείς διακινητές, τους εμπόρους χονδρικής πώλησης , των κεντρικών λαχαναγορών, της λιανικής πώλησης (super-markets,μανάβικα, πωλητές λαϊκών αγορών, πλανόδιοι ή υπαίθριοι έμποροι) και τους παραγωγούς.

Για την εγγραφή τους στο ΜΕΝΟ οι υπόχρεοι πρέπει να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Γρεβενών και στο Τμήμα Ποιοτικού &Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου (Τηλ 2462353105) Η μη αναγραφή στο ΜΕΝΟ είναι <<Μη συμμόρφωση ως προς την υποχρέωση εγγραφής στα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία Μητρώα>> και επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000-10.000 € σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου 4235,ΦΕΚ 32/Α’/2014. Ο Διευθυντής Νικόλαος Τάκας

