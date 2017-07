Ιούλιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Την Παναγία και τον Θεό ευχαρίστησε η αρχιλοχίας Βασιλική Πλεξίδα, που κατάφερε να βγει ζωντανή από το δυστύχημα με το ελικόπτερο Χιούι, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τέσσερις αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς. Η αρχιλοχίας, που βρέθηκε χθες στην Παναγιά Ακρωτηριανή στη Σέριφο, μίλησε για το πώς σώθηκε: «Με το που αντιλήφθηκα το πρώτο χτύπημα ασυναίσθητα έκανα το σταυρό μου και ζήτησα από την Παναγία να με βοηθήσει. Κατευθείαν κατέβηκε, την είδα ολοζώντανη, με ξερίζωσε με το πάτωμα και το κάθισμα μαζί, την ένιωσα την εξύψωση προς τα πάνω και με τοποθέτησε τέρμα πίσω, αριστερά από το ελικόπτερο με μισογυρισμένη την πλάτη για να μην θυμάμαι καμία εικόνα».



Η αρχιλοχίας αφιέρωσε στην Παναγία ένα καντήλι, στο οποίο είναι δεμένο ένα ομοίωμα ελικοπτέρου και το κομποσκοίνι της και τη φόρμα που φορούσε εκείνη την ημέρα, η οποία είναι σκισμένη από την πτώση του ελικοπτέρου.



Η οικογένεια της αρχιλοχία, Βασιλικής Πλεξίδα είχε προγραμματίσει για σήμερα λειτουργία στο μοναστήρι του νησιού,την Παναγιά την Ακρωτηριανή προκειμένου η ίδια να εκπληρώσει ένα τάμα που ήθελε, με τον υπουργό Άμυνας Πάνο Καμμένο να δίνει το «παρών». iefimerida loading…

