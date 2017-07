Ιούλιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Λίγες ημέρες μετά την απεργία των συμβασιούχων στην καθαριότητα των δήμων, που είχε ως αποτέλεσμα να «πνιγεί» η χώρα στα σκουπίδια, η κυβέρνηση φέρνει νομοσχέδιο «ρουσφετιών» για τους ΟΤΑ. Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ», το οποίο πρόκειται να συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα, προβλέπει αύξηση μισθού σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων μέσω επιδομάτων, υπερωριών ή προβλέψεων για κάλυψη των εξόδων κίνησης. Ωστόσο, για το κόστος των προβλεπόμενων μέτρων δεν υπάρχει ακόμα σχετική πρόβλεψη.



Οπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα «Καθημερινή», το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει: Αυξήσεις μισθών σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Παραμονή εργαζομένων στις θέσεις εργασίας τους.

Άρση του περιορισμού των προσλήψεων.

Δίνονται μουσικά επιδόματα στους μουσικούς υπαλλήλους ΟΤΑ.

Αποζημιώσεις για συμμετοχές σε δημοτικά συμβούλια.

Επαναφέρεται η αντιμισθία για τους αντιδημάρχους.

Επαναφέρονται οι αποζημιώσεις για τους συμμετέχοντες στα δημοτικά συμβούλια (εξαιρούνται όσοι συμμετέχουν στα δημοτικά συμβούλια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά).

Προβλέπονται δαπάνες για τη μετακίνηση αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων.

Οι ειδικοί και επιστημονικοί συνεργάτες στις περιφέρειες, δικηγόροι ή άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτρέπεται να συνεχίσουν παράλληλα το επάγγελμά τους.

Εξασφαλίζεται η μεταφορά του προσωπικού από μια δημοτική επιχείρηση, η οποία έχει συγχωνευθεί ή έχει διακόψει τη λειτουργία της, στον οικείο δήμο με την ίδια εργασιακή σχέση, εφόσον ο εργαζόμενος είχε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι τις 31.12.2005.

Στην παραμεθόριο και τη νησιωτική χώρα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στέγη και τροφή στους υπαλλήλους τους, σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, σε άλλες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα στους δήμους που δεν διαθέτουν δημοτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς να συμμετέχουν σε ήδη υφιστάμενες τέτοιες επιχειρήσεις, τις οποίες θα επιχορηγούν, ενώ ταυτόχρονα καταργείται η αναστολή προσλήψεων σε αυτές τις επιχειρήσεις που είχε επιβληθεί. Τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗΠΕΘΕ) εξαιρούνται των ρυθμίσεων –όσον αφορά τα οικονομικά– που ισχύουν για τις υπόλοιπες δημοτικές επιχειρήσεις, εφόσον λειτουργούν ως «κέντρα πολιτισμού».



Με ρυθμίσεις του νομοσχεδίου εξασφαλίζεται η μεταφορά του προσωπικού από μια δημοτική επιχείρηση, η οποία έχει συγχωνευθεί ή έχει διακόψει τη λειτουργία της, στον οικείο δήμο με την ίδια εργασιακή σχέση, εφόσον ο εργαζόμενος είχε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι τις 31.12.2005. Όσον αφορά τις πολυμετοχικές αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες των ΟΤΑ, στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι η λειτουργία τους διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, έχουν δικό τους προϋπολογισμό και δεν εντάσσονται στους φορείς του δημοσίου τομέα και της Γενικής Κυβέρνησης εφόσον δεν επιχορηγούνται. Όμως, με διάταξη του νομοσχεδίου, αυτές οι εταιρείες και μόνο αυτές μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν ακόμα και μετά από τρεις συνεχόμενες ζημιογόνες εταιρικές χρήσεις, εφόσον διαχειρίζονται προγράμματα εθνικά ή ευρωπαϊκά! Οι δήμοι, σύμφωνα με το νομοσχέδιο πάντα, επιτρέπεται να δίνουν χρήματα σε απόρους και να αναλαμβάνουν την ταφή αδύναμων πολιτών. Καθημερινή loading…

