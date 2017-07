Ιούλιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Θετική ακόμη και για τον Πανιώνιο που ήταν στους ανίσχυρους, μπορεί να χαρακτηριστεί η κλήρωση του 3ου προκριματικού γύρου στο Europa League για τις ελληνικές ομάδες.



Ο Παναθηναϊκός δεν αποκλείεται να βρει απέναντί του, μια παλιά γνώριμη. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Γκαμπάλα-Γιαγκελόνια, με τους Πολωνούς να έχουν τη ρεβάνς στο γήπεδό τους μετά το 1-1 στο Αζερμπαϊτζάν. Η Γκαμπάλα αν και θεωρούνταν το φαβορί στο συγκεκριμένο ζευγάρι, πρέπει να βρει ανατροπή στην Πολωνία ώστε να βρεθεί ξανά απέναντι στον Παναθηναϊκό σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Ολυμπίκ Ντόνετσκ από την Ουκρανία. Πρόκειται για μια νέα ομάδα, η οποία ιδρύθηκε το 2001 και φέτος θα κάνει ντεμπούτο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ενώ ο Πανιώνιος, ο οποίος λογικά έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο πρόκρισης μετά το 2-0 επί της Γκόριτσα, θα περιμένει τον αντίπαλό του από το ζευγάρι Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ρέκιαβικ, με τους Ισραηλινούς να πανηγυρίζουν τη νίκη 3-1 στο πρώτο ματς εντός έδρας. Τα πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 27 Ιουλίου και οι ρεβάνς στις 3 Αυγούστου



Αναλυτικά τα ζευγάρια PSV Αϊντχόφεν – Οσιγιεκ/Λουκέρνη

Νόρκεπινγκ/Τρακάι – Σκεντίγια/Ελσίνκι

Κράσνονταρ – Σλόβαν Μπραιτισλάβας/Λίνγκμπι

Στούρμ Γκρατς/Μλάντοστ Πονγκόριτσα – Φενέρμπαχτσε

Παναθηναϊκός – Γκαμπάλα/Γιαγκελόνια (1-1 το πρώτο ματς)

Σάμροκ/Μλάντα Μπόλεσλαβ – Καϊράτ/Σκεντερμπέου

Οστερσουντ/Γαλατασαράι – Ιντερ Μπακού/Φολα Ες

Γάνδη – Αλταχ/Ντιναμό Μπρεστ

Ζενίτ – Τρέντσιν/Μπνέι Γεχούντα

Αούστρια Βιέννης – Πρόγκρες/ΑΕΛ

Μπορντό – Νόμε Κάλιου/Βιντεότον

Αστρα Τζούρτζιου/Ζιρέ – Ολεξάντρια

Μαρσέιγ – Οστάνδη

Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Βαντούζ/Οντ Γκρένλαντ

Μακάμπι Τελ Αβίβ/Ρέκιαβιβ (3-1 το πρώτο ματς) – Πανιώνιος/Γκόριτσα (2-0 το πρώτο ματς)

Έβερτον – Ρουζομπερόκ/Μπραν

Φράιμπουργκ – Βαλούρ/Ντομζάλε

Ντιναμό Βουκουρεστίου – Μπιλμπάο

Βαλέτα/Ουτρέχτη – Χάουγκεσουντ/Λεχ Πόζναν

Αμπερντίν/Σιρόκι – Απόλλων Λεμεσού/ Ζάρια

Κορκ/ΑΕΚ Λάρνακας – Ραμποτνίσκι/Ντιναμό Μινσκ

Ολυμπικ Ντονέτσκ – ΠΑΟΚ

Κραϊόβα – Μίλαν

Ιρτις/Ερυθρός Αστέρας – Σπάρτα Πράγας

Ζελέζνιτσαρ/ΑΙΚ – Μπράγκα

Αρκα Γκντίνια – Φερεντσβάρος/Μίντιλαντ

Μπρόντμπι/Βάασα – Χάιντουκ/Λέφσκι Σόφιας

Μπειταρ Ιερουσαλήμ/Μπότεφ – Μαρίτιμο

Λιεπάγια/Σούντουβα – Σιόν iefimerida loading…

