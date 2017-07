Ιούλιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Τις ευθύνες που φέρει η κυβέρνηση για τις πρακτικές της απλήρωτης εργασίας, επισημαίνει σε άρθρο του στην «Αυγή» ο Θανάσης Καρτερός, με αφορμή την αυτοκτονία εργαζόμενης στα σούπερ μάρκετ Καρυπίδη, στα Γρεβενά.



«Το σύστημα, σου λέει ο άλλος. Καλώς και γαμώ το σύστημα. Αλλά μια εργαζόμενη οδηγήθηκε στην αυτοκτονία. Απλήρωτη και γι’ αυτό απελπισμένη. Και μια φίλη της αναρτά στο διαδίκτυο λίγες λέξεις για το δράμα της συναδέλφου της, περιγράφοντας με μελανά χρώματα τις ευθύνες του κράτους. του κράτους, μάλιστα. Γιατί δεν είναι δουλειά του κάθε εργαζόμενου να ξεχωρίζει τις ευθύνες της Δικαιοσύνης, της εφορίας, της αστυνομίας ή της αγορανομίας. Κράτος είναι όλα μαζί. Και το κράτος δεν προστάτεψε μια ευάλωτη γυναίκα από τον μάγκα που την υποχρέωνε να δουλεύει χωρίς να πληρώνεται», γράφει ο κ. Καρτερός, βάλοντας ευθέως εναντίον του Ανδρέα Νεφελούδη, της Έφης Αχτσιόγλου αλλά και του ίδιου του πρωθυπουργού.



Σημειώνεται ότι ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας Α. Νεφελούδης, είχε δηλώσει μετά τον θάνατο της 42χρονης ότι το υπουργείο Εργασίας είχε κάνει τη δουλειά του, αλλά έφταιγε η Δικαιοσύνη. Ο Καρτερός απάντησε και σε αυτό, γράφοντας: «Δεν αμφισβητώ τις προθέσεις του Νεφελούδη, της Αχτσιόγλου ή του Τσίπρα. Δυστυχώς δεν έχω και καμιά καλή συμβουλή για το πώς να υποχρεώσουν το κράτος να γίνει κράτος για τους ανέργους, τους πένητες, του απλήρωτους. Αλλά να βλέπουμε την αλήθεια τουλάχιστον. Αν ο κάθε Καρυπίδης τρώει και πίνει, ενώ έχει μια μεραρχία σκλάβους και το κράτος τον ενθαρρύνει στοργικά ότι δεν είναι βλαπτικό για κείνους να μην τους πληρώνει, τότε έχουμε κράτος Καρυπίδη. Απελπισίας των πολλών και ασυδοσίας των λίγων. Και με τέτοιο κράτος, ή θα συγκρουστείς μετωπικά ή θα γίνεις κι εσύ τέτοιος». iefimerida loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Ιούλιος 14th, 2017 at 19:36 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.