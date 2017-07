Ιούλιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Αυτό το αναζωογονητικό σπρέι μέντας έχει υπονοούμενα εσπεριδοειδών. Απλά ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση του και χρησιμοποιήστε το ως αρωματικό σπρέι χώρου.

Θα χρειαστείτε 10 σταγόνες αιθέριο έλαιο μέντας

5 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεμονιού

5 σταγόνες αιθέριο έλαιο πορτοκάλι

2 κουταλιές της σούπας νερό από λουλούδι πορτοκαλιού Τι πρέπει να κάνετε 1. Συνδυάστε τα αιθέρια έλαια και το νερό από λουλούδι πορτοκαλιού με αρκετό νερό για να αναπληρώσετε 125 ml (½ φλιτζάνι).



2. Αποθηκεύστε σε ένα μπουκάλι με αντλία ψεκασμού. neadiatrofis loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Ιούλιος 14th, 2017 at 14:52 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.