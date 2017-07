Ιούλιος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου ανέλαβε και επισήμως από την Τρίτη (11/7) καθήκοντα άμισθης προϊσταμένης του Νομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Ωστόσο σύμφωνα με την απόφαση του πρωθυπουργού (δημοσιεύθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου δεν θα απασχολείται απολύτως αμισθί, αφού θα δικαιούται οδοιπορικών και πιθανώς και ημερήσιας αποζημίωσης για τις ημέρες που θα βρίσκεται εκτός της υπηρεσίας της. Όπως αναφέρει η απόφαση του πρωθυπουργού «ανατίθενται, από 10.07.2017 και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, στη Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου καθήκοντα άμισθης Προϊσταμένης του νομικού γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, η οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες της στον Πρωθυπουργό χωρίς να λαμβάνει μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των οδοιπορικών της, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 55 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». Ωστόσο στην παράγραφο 6 του άρθρου 57 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα προβλέπεται ρητώς ότι: «Στο προσωπικό των πολιτικών γραφείων σε περίπτωση μετακίνησής του εκτός έδρας για τις ανάγκες του γραφείου του μέλους της Κυβέρνησης και του υφυπουργού, στο οποίο ανήκουν, καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, η οποία είναι: για το διευθυντή πολιτικού γραφείου, τον ειδικό σύμβουλο και τον ειδικό συνεργάτη ίση με την αποζημίωση που αντιστοιχεί στο βαθμό διευθυντή. (20-40 ευρώ ημερησίως για το εσωτερικό της χώρας και 60-100 ευρώ ημερησίως για το εξωτερικό)».

Να

σημειωθεί η Βασιλική Θάνου προσλαμβάνεται με σύμβαση δύο ετών, ενώ συνήθως τέτοιου είδους συμβάσεις έχουν εξάμηνη διάρκεια με δυνατότητα ανανέωσής τους. iefimerida

