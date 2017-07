Ιούλιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια που βρισκόταν στην κορυφή με τις περισσότερες προβολές στο YouTube, το Gangnam Style, το οποίο ερμηνεύει ο Νοτιοκορεάτης μουσικός Psy, είδε να πέφτει πλέον στη δεύτερη θέση. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο BBC και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το σουρεαλιστικό βίντεο έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές σε χρόνο ρεκόρ, «σπάζοντας τον μετρητή του YouTube» και ξεπερνώντας τον μέγιστο δυνατό αριθμό προβολών (2.147.483.647). Μάλιστα, για να μπορέσει να το υποστηρίξει, το YouTube είχε αναγκαστεί να γράψει καινούριο κώδικα. Ωστόσο, όλα τα καλά κάποια στιγμή τελειώνουν και έτσι πλέον το Gangnam Style έδωσε τη θέση του σε ένα άλλο μουσικό βίντεο κλιπ, αυτό του Γουίζ Καλίφα και του Τσάρλι Πουθ με το See You Again. Η μπαλάντα έχει αναπαραχθεί μέχρι στιγμής 2.895.373.709 φορές, ξεπερνώντας τις συνολικά 2.894.426.475 προβολές που έχει καταγράψει το τραγούδι του Psy.



Το τραγούδι του Πουθ γράφτηκε ειδικά για την κινηματογραφική ταινία «Μαχητές των Δρόμων 7» και το οποίο ακούγεται στους τίτλους τέλους, σε ένα ειδικό αφιέρωμα για τον ηθοποιό Πολ Γουόλκερ, ο οποίος πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα προτού ολοκληρωθεί η ταινία. Με τους αισθαντικούς στίχους και την απαλή μουσική, το See YouAgain (Θα σε δω ξανά) έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή ποπ μουσικά κομμάτια σε κηδείες στη Μεγάλη Βρετανία.



Το βίντεο έφτασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές μέσα με μόλις 6 μήνες, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια «κλικ» στην πλατφόρμα. Ωστόσο, η κυρίαρχη θέση του ως το μουσικό κομμάτι με τις περισσότερες προβολές πιθανόν να μην διαρκέσει πολύ, αφού ένας άλλος υποψήφιος έχει έρθει να… ταράξει τα νερά. Ο λόγος για τον καλλιτέχνη Λουίς Φόνσι και το κομμάτι Despacito, το οποίο έχει καταγράψει 2,5 δισεκατομμύρια προβολές σε διάστημα μόλις 6 μηνών. Όπως αναφέρει στο δημοσίευμά του το BBC, επικαλούμενο ανάλυση της εταιρείας Midia Research, κάθε προβολή ενός βίντεο κλιπ στο YouTube φέρνει στη μουσική βιομηχανία κέρδη 0,001 δολάρια. Εάν κάτι τέτοιο ισχύει, αυτό σημαίνει ότι το See You Again έχει παράγει μέχρι στιγμής, αποκλειστικά από το YouTube, κέρδη της τάξης των 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ). newsbeast loading…

