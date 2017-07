Ιούλιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Άπαξ και μπει το καλοκαίρι κανείς δε μπορεί να ξεφύγει από την επίθεση των κουνουπιών. ‘Η μήπως μπορεί;



Καλοκαίρι ίσον ζέστη και υγρασία. Η συγκεκριμένη εξίσωση όμως φέρνει άλλο ένα αποτέλεσμα ή μάλλον επισκέπτη. Κι αυτός δεν είναι άλλος από τα κουνούπια. Μπορεί να προκαλέσουν από ένα μικρό, αθώο τσιμπηματάκι μέχρι να σας κάνουν πουά από τις αδίστακτες επιθέσεις τους με χαρίζοντας σας αυτά τα κατακόκκινα τσιμπήματα που φαίνονται από το διάστημα. Αρκεί να θυμηθείτε πόσες φορές έχουν γίνει ο λόγος να αλλάζετε θέση από τη φαγούρα, να σηκωθείτε καταμεσής της νύχτας με βλέμμα Τζακ Νίκολσον στη «Λάμψη» για να τα σκοτώσετε ή -το πιο απλό- να μη μπορείτε να απολαύσετε ένα βράδυ στο μπαλκόνι μαζί με τους φίλους σας (όσα αντικουνουπικά μέσα κι αν επιστρατεύσετε-φιδάκι, ταμπλέτες κ.λπ.). Ίσως να έχετε ακούσει για τις απωθητικές ιδιότητες που έχει ο βασιλικός ενάντια στα κουνούπια ή το 100% καθαρό αιθέριο έλαιο citronella πάνω στο δέρμα μας. Αν όμως ούτε ο «βασιλικός κήπος» που έχετε φτιάξει δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα ή δεν θέλέτε να μυρίζετε από χιλιόμετρα λεμόνι, ίσως ήρθε η ώρα να βάλετε σε εφαρμογή τα μεγάλα μέσα. Μια «παγίδα» για τα κουνούπια ή, με άλλα λόγια, ένας ήπιος για εσάς, αλλά ιδιαίτερα τοξικός για τα κουνούπια τρόπος για να προστατέψετε και εσάς και την οικογένεια σας. Θα χρειαστείτε: 1 άδειο μπουκάλι αναψυκτικού (1,5-2 lit)

1 κούπα νερό (200ml)

1/4 της κούπας μαύρη ζάχαρη (50γρ)

1 γρ. μαγιά Πως θα το φτιάξετε:

Κόβετε το μπουκάλι στη μέση. Ανακατεύετε τη ζάχαρη με ζεστό νερό. Το αφήνετε να κρυώσει και το ρίχνετε στον πάτο του μπουκαλιού. Προσθέτετε τη μαγιά η οποία θα δημιουργήσει διοξείδιο του άνθρακα το οποίο έλκει τα κουνούπια. Στην συνέχεια θα πρέπει να τοποθετήσετε το πάνω μέρος του μπουκαλιού ανάποδα μέσα στο κάτω και να το κολλήσετε με μονωτική ταινία. Καλύψτε το μπουκάλι με κάτι μαύρο (το οποίο έλκει τα κουνούπια) αφήνοντάς το φυσικά ανοιχτό από πάνω και τοποθετήστε το σε κάποιο σημείο σχετικά μακριά από εκεί που κάθεστε.



Μερικές ακόμα αντικουνουπικές συμβουλές: Επειδή τα συγκεκριμένα έντομα συνήθως προσελκύονται από διάφορες μυρωδιές του σώματός μας (ιδρώτα, αρώματα, αντιηλιακά κ.λπ.), φροντίστε να κυκλοφορείτε όσο πιο «άοσμη» μπορείτε. Εκτός από το βασιλικό, και οι γλάστρες με κατιφέδες αποτελούν φυσικό απωθητικό για τα έντομα, επειδή τα άνθη του αναδίδουν ένα άρωμα που αντιπαθούν. Ένας απλός ανεμιστήρας μπορεί επίσης να κρατήσει τα κουνούπια μακριά. Οι πηγές στάσιμου νερού (το εναπομείναν νερό σε γλάστρες, μπολ νερού για το κατοικίδιο, υδρορροές, σκουπίδια κ.λπ.) αποτελούν ιδανικό περιβάλλον ανάπτυξης των κουνουπιών γύρω από το σπίτι και την αυλή σας, οπότε φροντίστε να τις «στραγγίζετε». bovary loading…

