Ιούλιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Σε ανοιχτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς για την πώληση 9 ακινήτων και την 50ετή μίσθωση ενός άλλου προχωρά η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ). Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών και των εγγράφων της α’ φάσης για τη διαγωνιστική διαδικασία (e-Auction VΙII) είναι η 31η Οκτωβρίου. Πρόκειται για τα εξής ακίνητα:



1. Σαμπάριζα, Ερμιόνη, Αργολίδα: Τρία γειτνιάζοντα παραθαλάσσια οικόπεδα (για πώληση). Τα συγκεκριμένα οικόπεδα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως το Πόρτο Χέλι, η Ύδρα και οι Σπέτσες. Η έκταση είναι κατάλληλη για την ανέγερση ξενοδοχειακού συγκροτήματος υψηλού επιπέδου και παραθεριστικών κατοικιών. Εμβαδόν 171,043 τ.μ. 2. Κέντρο, Αθήνα, Αττική: «Ηνίοχος» Ξενοδοχείο 3 αστέρων (για πώληση). Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην οδό Βερανζέρου 26. Πρόκειται για ιδανικό μερίδιο 2/3 εξ αδιαιρέτου ενός ξενοδοχείου 3 αστέρων, 134 δωματίων, στο κέντρο της Αθήνας, πολύ κοντά στον σταθμό Μετρό της Ομόνοιας. Αποτελείται από 2 υπόγεια, ισόγειο, ημιώροφο, 9 ορόφους και δώμα. Εμβαδόν ακινήτου 630 τ.μ. και δομημένη επιφάνεια 6.043 τ.μ. 3. Ναύπλιο, Αργολίδα: Τριώροφο κτίσμα στην Παλαιά Πόλη του Ναυπλίου (για πώληση). Πρόκειται για ακίνητο εντός του παραδοσιακού ιστού της πόλης του Ναυπλίου, επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου 6, αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο και δεύτερο όροφο. Εμβαδόν 279 τ.μ. και δομημένη επιφάνεια 514 τ.μ. 4. Κέντρο, Αθήνας: Οροφοδιαμέρισμα γ’ ορόφου σε πολυώροφο κτίριο (για πώληση). Πρόκειται για οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Ερμού 64 και Αιόλου 17, στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της Αθήνας. Εμβαδόν ακινήτου 320 τ.μ., οικόπεδο: 472 τ.μ. και δομημένη επιφάνεια 320 τ.μ. 5. Κέντρο Αθήνας: Πενταώροφο κτίριο γραφείων (για πώληση). Βρίσκεται επί της οδού Ιπποκράτους 88. Πρόκειται για πενταώροφη οικοδομή με υπόγειο, ισόγειο, πατάρι και δώμα. Διαθέτει εύκολη πρόσβαση, καθώς βρίσκεται σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από κεντρικούς σταθμούς του Μετρό. Εμβαδόν ακινήτου 174 τ.μ. και δομημένη επιφάνεια 893 τ.μ. 6. Διμήνι, Βόλος, Μαγνησία: Βιομηχανικό οικόπεδο εντός της Α’ ΒΙ.ΠΕ Βόλου με παλαιές αποθήκες (για πώληση). Είναι περιφραγμένο βιομηχανικό οικόπεδο που βρίσκεται στο νότιο άκρο της Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. Εμβαδόν 21.574 τ.μ.



7. Πάτρα, Αχαΐα: Τριώροφο κτίριο με διατηρητέα πρόσοψη στο κέντρο της Πάτρας (για πώληση). Το ακίνητο βρίσκεται στην οδό Αγ. Νικολάου 8 με τριώροφο κτίριο, με διατηρητέα πρόσοψη, σε προνομιακή θέση στο κέντρο της πόλης. Εμβαδόν 283 τ.μ. και δομημένη επιφάνεια 661 τ.μ. 8. Κλειτορία, Αχαΐα: Πρώην Ειρηνοδικείο (για πώληση). Είναι διώροφο κτίσμα στο ορεινό χωριό Κλειτορία του δήμου Καλαβρύτων, σε απόσταση 400μ. από την κεντρική πλατεία, προσβάσιμο μέσω της επαρχιακής οδού Τρίπολης- Καλαβρύτων. Εμβαδόν 908 τ.μ. και δομημένη επιφάνεια 589 τ.μ. 9. Ανδρίτσαινα, Ηλεία: Πρώην Ειρηνοδικείο (για πώληση). Είναι τριώροφο λιθόκτιστο, κεραμοσκεπές κτίσμα, κατασκευασμένο πριν το 1935, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της τοπικής αρχιτεκτονικής. Βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Μεγαλόπολης-Ανδρίτσαινας, στη συνοικία Αγ. Βαρβάρα Ανδρίτσαινας. Εμβαδόν 244 τ.μ. και δομημένη επιφάνεια 362 τ.μ. 10. Γορτυνία, Αρκαδία: Αγροτεμάχιο πλησίον του Σανατορίου Μάνα (για μίσθωση 50 ετών). Πρόκειται για αγροτεμάχιο που βρίσκεται κοντά στο Σανατόριο στη θέση Καρφοξυλιά του νομού Αρκαδίας. Η έκταση βρίσκεται 5 χλμ. από την Εθνική οδό Τρίπολης- Αρχαίας Ολυμπίας και 13 χλμ από τη Βυτίνα. Εμβαδόν 25.074 τ.μ. iefimerida loading…

